Semob-JP altera circulação no bairro de Miramar a partir desta quinta-feira

25/06/2025 |

20:00 |

73

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa que, a partir das 6h desta quinta-feira (26), a Rua das Acácias, localizada no bairro de Miramar, passará a operar em mão única no trecho compreendido entre a Rua do Sol e a Rua Ana Lúcia de Melo Nogueira Baguetti. A mudança foi definida após estudo técnico que constatou que a circulação em mão dupla na via gerava transtornos à fluidez e segurança no trânsito, especialmente em horários de pico.

Com a alteração, a via passará a ter sentido único no fluxo que segue da Rua do Sol em direção à Rua Ana Lúcia de Melo Nogueira Baguetti. Diante da intervenção, o superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, reforça o compromisso do órgão com a melhoria contínua do trânsito na Capital.

“Todas as intervenções implantadas pela Semob-JP são previamente analisadas e colocadas em prática com foco na melhoria da fluidez e na segurança viária. Seguiremos com esses levantamentos técnicos por toda a cidade, ouvindo a população e ajustando o trânsito de forma responsável e eficiente”, ressaltou Marcílio do HBE.

Durante os 10 primeiros dias, a Semob-JP realizará uma operação educativa, com presença de agentes de mobilidade no local para orientar condutores, moradores e comerciantes sobre a nova circulação. Além disso, toda a sinalização necessária já foi instalada. “Essa é uma mudança necessária e planejada, que atende a uma demanda da comunidade e visa melhorar a organização do tráfego naquela região”, afirmou Sanderson Cesário, diretor de Operações da Semob-JP.

Canais de atendimento – A Semob-JP reforça que qualquer dúvida pode ser esclarecida pelos canais oficiais de atendimento: 3213-7188 (ligação) e 98760-2134 (WhatsApp).