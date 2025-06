Sine Municipal de Sorocaba oferece 229 vagas de emprego na quinta-feira (26) – Agência de Notícias

Posted on

Judoca Luana Carvalho visita a Vila Olímpica da Gamboa – Divulgação A atleta olímpica Luana Carvalho, do judô, visitou a Vila Olímpica da Gamboa nesta quinta-feira (23/02) e compartilhou a experiência no esporte com os alunos. A judoca, que iniciou a carreira em um projeto social, contou sobre sua trajetória, dividiu seu conhecimento com as […]