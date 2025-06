Agência Minas Gerais | Minas Gerais apresenta avanços em políticas climáticas na Semana do Clima de Londres

Relacionadas



O Governo de Minas participa da sétima edição do evento London Climate Action Week (Lcaw 2025), maior festival climático urbano da Europa, que começou no dia 21/6 e vai até domingo (29/6) em Londres, no Reino Unido. O Lcaw reúne mais de 45 mil participantes anualmente e destaca soluções climáticas inovadoras, além de colaborações globais para a neutralidade das emissões de carbono.

Representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o subsecretário de Gestão Ambiental de Minas, Diogo Melo Franco, participou de uma série de debates que envolveram temas como soluções climáticas para o Sul Global, agricultura regenerativa e o papel de estados subnacionais na liderança da ação climática.

“Tivemos um importante debate com representantes de estados subnacionais de diversas partes do mundo, como Califórnia (EUA), regiões da Austrália e estados brasileiros como Acre, Mato Grosso e Minas Gerais. Foi um momento rico para alinhar desafios comuns e discutir soluções integradas”, destacou Diogo Melo Franco.

O subsecretário apresentou os avanços do Plano de Ação Climática de Minas (Plac-MG), com ênfase em duas frentes prioritárias: a recuperação de áreas degradadas em propriedades rurais, com apoio do setor privado ao produtor rural, e a redução do uso de combustíveis fósseis no transporte de carga e passageiros.

As estratégias mineiras foram bem avaliadas pelos participantes internacionais, especialmente as parcerias que envolvem o setor produtivo como agente ativo na transição climática.

A edição deste ano também marcou os dez anos da campanha “Under2 Coalition”, iniciativa que reúne estados e regiões comprometidos com metas ambiciosas de neutralidade de carbono até 2050. Minas Gerais é signatário da coalizão e reforçou seu compromisso com a governança climática em todos os níveis — estadual e municipal.