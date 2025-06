Alunos de Boa Vista participam da escolha de novo prato no cardápio escolar 

Alunos mostram o que acharam do novo prato do cardápio da merenda escolar – Foto: Divulgação/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista encerrou mais uma etapa do Teste de Aceitabilidade da merenda escolar. A atividade, coordenada pela equipe de nutrição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec), ocorreu em 12 escolas do Ensino Fundamental, com a participação de 2.560 alunos. A Escola Municipal Luiz Canará, no bairro Senador Hélio Campos, foi a última a receber a ação, nesta quarta-feira, 25.

A iniciativa avalia a opinião dos estudantes sobre um novo prato proposto para o cardápio escolar: a “galinhada”, que leva cenoura, tomate, assim como milho e beterraba. A refeição é servida com banana, ainda com casca, como forma de estimular a autonomia das crianças ao descascarem a fruta. Para a incorporação oficial ao cardápio, a aprovação do prato deve ultrapassar 85%. Portanto, o resultado foi de 86%.

Conforme o nutricionista da Smec, George Barros, a avaliação dos alunos é essencial para garantir que a alimentação oferecida nas escolas atenda ao gosto e às necessidades nutricionais dos estudantes.

“Uma alimentação saudável é fundamental para o rendimento escolar e o desenvolvimento das crianças. O teste de aceitabilidade é uma ferramenta importante para ouvirmos os alunos e, ao mesmo tempo, educá-los para fazer boas escolhas alimentares desde cedo,” destacou.

Respeito e cuidado com os alunos da rede

A metodologia utilizada foi a das cartelas lúdicas, conforme o “Manual para aplicação do teste de aceitabilidade” no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As crianças então escolheram entre cinco carinhas ilustrativas que expressavam o quanto gostaram ou não da nova refeição: “Adorei”, “Gostei”, “Indiferente”, “Não gostei” e “Detestei”.

A merenda escolar da Rede Municipal de Ensino é conhecida por sua variedade, equilíbrio nutricional e sabor. Conforme a Prefeitura de Boa Vista, a elaboração de todos os pratos acontece com orientação de nutricionistas. Respeitando normas vigentes como a Resolução CD/FNDE nº 26/2013, que exige aplicação do teste de aceitabilidade sempre que houver a introdução de novos alimentos ou alterações no cardápio escolar.

Os cardápios são divididos entre as seguintes modalidades: educação indígena e do campo, creches, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental e Pré-Escola, como também no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Rede Municipal de Ensino (CETEA) e no Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIEE).

A opinião de quem mais importa

A estudante Lorrany Beatriz, de 11 anos, do 5° ano da Escola Luiz Canará, aprovou a nova refeição. “Está delicioso. Gostei muito! Acho legal a gente participar disso. Eu adoro a merenda aqui da escola, principalmente quando servem o ‘escondidinho’,” contou animada.

Para Denninger André, também do 5° ano, o toque da fruta na refeição fez toda a diferença. “Ficou muito gostoso. Eu adoro quando eles colocam fruta na merenda. Eu gosto de misturar doce com salgado,” afirmou.

Alunos provam galinhada

Cardápios diversificados e saborosos

A variedade e o sabor são marcas registradas da alimentação escolar de Boa Vista. São mais de 10 combinações diferentes de lanche/almoço com paçoca nutritiva (charque, beterraba, cenoura e couve); sopa macuxi; arroz com milho, feijão-preto, bife ao molho e purê de batatas; risoto colorido de frango; salada colorida, almôndegas assadas, arroz, feijão-fradinho e laranja.

Os cardápios também incluem peixe ao molho, baião de dois e salada colorida; macarronada de carne moída com tomate e orégano; salada de frutas com iogurte e aveia; vitamina de frutas e “Bolo do Hulk” (à base de couve) com suco. Já o café da manhã dispõe de tapioca com queijo; cuscuz com ovo e mingau de banana com tapioca.

Fonte: Da Redação