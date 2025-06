Forças de segurança e CSI prendem dois por latrocínio

Paula Paz





Proteção ao Cidadão

Uma operação realizada nesta terça-feira (24) entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) de São José dos Campos resultou na prisão de dois suspeitos envolvidos em um latrocínio ocorrido no bairro Vila Maria, no dia 18 de junho. A ação reforça a eficácia do trabalho conjunto entre os órgãos de segurança e o apoio estratégico do Centro de Segurança e Inteligência (CSI).

Os detidos foram flagrados com uma arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida. A prisão ocorreu na região norte após o veículo em que estavam ter sido identificado pelo CSI por meio de alerta cadastrado pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/DEIC) da Polícia Civil. O carro estava relacionado ao crime que vitimou um homem de 46 anos durante um assalto à residência.

Tecnologia e segurança

A abordagem foi realizada por agentes da GCM, que atuaram com base nas informações repassadas pela Polícia Civil e em cruzamentos de dados monitorados pelo CSI, que concentra câmeras de videomonitoramento e tecnologia de inteligência para apoiar operações em tempo real.

Durante a abordagem, os suspeitos confessaram que planejavam deixar a cidade. A mulher já era alvo de mandado de busca e apreensão, e a arma apreendida pode ter sido a mesma usada no latrocínio. A investigação prossegue para localizar ainda um quarto envolvido no crime.

A operação é mais um exemplo dos resultados do programa São José Unida, que promove a atuação integrada entre forças de segurança municipais, estaduais e federais, aliada à tecnologia e inteligência do CSI, com foco na prevenção, resposta rápida e na redução da criminalidade.



