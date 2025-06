Polícia Civil de Roraima reforça investigações e atuação em campo com 49 novas viaturas entregues pelo Governo

O Governo de Roraima entregou nesta quarta-feira, 25, 49 novas viaturas à PCRR (Polícia Civil de Roraima), reforçando o compromisso com a modernização e eficiência das forças de segurança. A entrega foi realizada pela Sesp (Secretaria de Segurança Pública) em cerimônia na área externa do Palácio Senador Hélio Campos, e contou com a presença do governador Antonio Denarium, autoridades civis e militares, parlamentares e servidores da instituição.

Ao todo, a PCRR foi contemplada com 30 veículos modelo Chevrolet Ônix e 19 caminhonetes L-200, adquiridos por meio de recursos do Fesp (Fundo Estadual de Segurança Pública). Além disso, também foram entregues maletas operacionais para os setores de inteligência e perícia técnica, destinadas a fortalecer as investigações criminais e garantir mais precisão na produção de provas técnicas.

“A Polícia Civil está renovando quase que integralmente sua frota com essas 49 viaturas. Todas as unidades da capital, do interior e os nossos institutos de perícia serão beneficiados. Essa estrutura reforçada permitirá mais agilidade nas diligências, qualidade no atendimento à população e melhores condições de trabalho para os nossos servidores”, destacou a delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana.

A ampliação da frota impacta diretamente na logística de investigações, no cumprimento de mandados judiciais, na realização de diligências e operações policiais em campo, além de apoiar ações integradas entre as delegacias especializadas, unidades do interior e os institutos vinculados à PCRR.

“O investimento em viaturas, equipamentos e maletas operacionais demonstra o compromisso do governo com a segurança da população. Essas viaturas irão atuar diretamente nas investigações e nas perícias, aumentando nossa capacidade de resposta e resolução dos crimes”, enfatizou a secretária de Segurança Pública, Carla Rodrigues.

O governador Antonio Denarium também reforçou que os investimentos estruturais fazem parte de uma estratégia maior para garantir mais segurança à população e dignidade no trabalho das forças policiais.

“Já entregamos aproximadamente 700 viaturas em todo o estado desde o início do nosso governo, além de armamentos, munições e equipamentos de proteção. Hoje são mais 59 veículos para a segurança pública, dos quais 49 só para a Polícia Civil. Estamos estruturando nossas forças para que o cidadão se sinta cada vez mais seguro e amparado”, afirmou.

Após a solenidade oficial, os veículos da Polícia Civil participaram de uma carreata simbólica pelas ruas de Boa Vista, conduzidos até a Cidade da Polícia Civil, onde serão integrados à rotina operacional das unidades.

Além da PCRR, a PMRR (Polícia Militar de Roraima) e o CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) também foram contemplados com viaturas e equipamentos, melhorando a logística e o aparato das forças de segurança em todo o estado.

O post Polícia Civil de Roraima reforça investigações e atuação em campo com 49 novas viaturas entregues pelo Governo apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.