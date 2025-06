Santa Catarina tem mais de 10 mil estudantes matriculados nas escolas estaduais cívico-militares

Foto: Divulgação / SECOM

O número de escolas estaduais que aderiram ao Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares tem crescido em Santa Catarina, desde a sua criação em 2023. Já são 10.241 estudantes matriculados nas 15 unidades escolares que atuam no modelo e a meta é chegar a 21 escolas até o final de 2026.

“Vamos continuar expandindo o que dá certo. As escolas cívico-militares já mostraram sua eficiência na disciplina e no ensino. A gente acabou de voltar do Japão onde as crianças aprendem até a lavar louça e cozinhar. Limpam a própria escola. Disciplina também é educação”, disse o governador Jorginho Mello.

A iniciativa se justifica pela intensa demanda da comunidade escolar pela implementação do modelo cívico-militar nas unidades. Entre os motivos apontados para a procura estão o estímulo ao comportamento sadio, o respeito e a disciplina, o ambiente seguro e acolhedor que o modelo proporciona, além de preparar os estudantes para a vida em sociedade.

Foto: Divulgação / SECOM

“A gente vê o aumento da responsabilidade desses alunos em relação a toda essa parte da disciplina, não só comportamental, mas de todo o restante dentro de sala de aula”, avalia a professora Rosângela Braatz, que atua na EEB Walmor Ribeiro, Ibirama.

Para o pai de estudante da EEB Walmor Ribeiro, Alexandre da Silva, “vale a pena porque qualquer pai, qualquer mãe, faz de tudo para que o filho se dê bem na vida em caráter, em estudo, para que depois quando ele chegar na maturidade dele possa estar seguindo o caminho certo”.

Em 2024, de forma inédita, a Secretaria de Estado da Educação promoveu o 1º Seminário Estadual das Escolas do Programa Cívico-Militar. O objetivo da ação foi dar orientações e alinhamentos das ações realizadas pelo programa. O seminário ainda teve momentos para trocas de experiências e compartilhamento de boas práticas, visando melhorar ainda mais o trabalho feito nestas escolas.