Novo trecho de acesso ao Forte Coimbra melhora acesso no Pantanal e abre oportunidades – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou nesta semana o aviso de lançamento da concorrência eletrônica para a implantação de revestimento primário na rodovia MS-454, no trecho que liga ao Forte Coimbra, em Corumbá.

A obra é mais uma iniciativa da gestão estadual para melhorar o acesso a essa região do Pantanal, reforçando o desenvolvimento do turismo ecológico e a logística do agronegócio – a MS-454 é considerada uma via estratégica para escoamento de produtos e também para atrair visitantes para conhecer a fauna e a flora sul-mato-grossense.

Atualmente, o acesso ao Forte Coimbra tem restrições em períodos de chuvas intensas, o que impacta diretamente a economia local. “Com a pavimentação desse novo trecho, vamos garantir mais segurança e fluidez ao tráfego de insumos, turistas e moradores, além de reduzir custos com conservação”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara de Carvalho. a

Já ao comentar a importância da obra, Guilherme frisa que “o Pantanal precisa de acesso qualificado para que possamos explorar seu potencial sustentável”, acrescentou.

Vale destacar também que o primeiro trecho da obra, com extensão de 26,5 km, foi iniciada em dezembro de 2022 e já alcançou 97,5% de execução, segundo balanço recente da Agesul. O valor estimado desta segunda etapa é de R$ 40.511.234,58, em regime de empreitada por preço unitário.

As propostas poderão ser apresentadas até as 8h30 do dia 15 de julho de 2025 (horário de Brasília), exclusivamente pelo portal da Agesul (https://www.agesul.ms.gov.br) ou pelo Comprasnet (https://www.gov.br/pncp/pt-br), em conformidade com a Lei federal nº 14.133/2021. A expectativa da secretaria é assinar o contrato ainda no segundo semestre, iniciando imediatamente os estudos geotécnicos e ambientais necessários ao licenciamento.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

Fotos: Arquivo Seilog