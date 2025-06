Parque Tecnológico de Sorocaba recebe a visita de comitiva da cidade de Primavera do Leste (MT) – Agência de Notícias

Fotos: PTS/Divulgação

Equipe formada por vice-prefeita, secretários e vereadores conheceu o ecossistema de inovação e também o Mutirão de Empregos

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) recebeu nesta terça-feira (24) a visita de uma comitiva da cidade de Primavera do Leste (MT), com objetivo de conhecer o ecossistema de inovação do PTS, assim como fortalecer o ambiente de negócios local e explorar eventuais parcerias.

A comitiva, formada pela vice-prefeita da cidade, Iva Viana; os secretários municipais Fábio Parente (Desenvolvimento Econômico) e Marcio Lelis (Esportes); além dos vereadores Lucas Telles, Herbert Viana, Rogério Araújo, Uberdan Moesch e Marcondes Martignago, foi recepcionada pelo prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, e pelo presidente do Parque, Nelson Cancellara.

Durante a visita, os representantes de Primavera do Leste puderam conhecer os laboratórios, espaço de coworking e instalações de pesquisa e desenvolvimento, as obras de ampliação, assim como as iniciativas de inovação, empreendedorismo e incentivo à pesquisa tecnológica implementadas pelo PTS. Ainda, durante a visita, o grupo teve a oportunidade de conhecer o ‘Mutirão de Empregos Sorocaba’.

“É extremamente gratificante podermos receber autoridades de outros municípios e outros estados brasileiros. Essa troca de informações tende a ser muito positiva mutuamente, enriquecendo também nosso conhecimento e nosso trabalho aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba”, afirmou o presidente do PTS, Nelson Cancellara.

A vice‑prefeita Iva Viana avaliou a ação como “histórica”: “É a primeira vez que levamos uma comitiva institucional a um parque de tecnologia com foco em investimentos, inclusive internacionais, reais. O terceiro maior e melhor Parque Tecnológico do País. A experiência dessa visita foi extremamente positiva e será fundamental para traçar novos rumos no planejamento estratégico de Primavera do Leste”, declarou.

“O que vimos aqui são oportunidades claras de replicar modelos de inovação e parcerias no nosso município. Estou impressionado com a estrutura e governança do Parque Tecnológico de Sorocaba”, ressaltou o secretário Fábio Parente.

A visita também abriu espaço para futuras parcerias institucionais entre as duas cidades, com foco em inovação, capacitação profissional e desenvolvimento sustentável. Tanto, que o grupo já formalizou uma agenda de retorno, com o convite ao prefeito Rodrigo Manga e o presidente do PTS, Nelson Cancellara, para visitar Primavera do Leste, no segundo semestre.