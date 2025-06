Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros realizam trabalho de parto com sucesso no Jardim Eucaliptos – Agência de Notícias

Posted on

Inscrição abertas de 19 de março a 7 de abril; eleições serão realizadas em abril O IFSP divulga as informações sobre as eleições do Conselho de Ensino (Conen) para o mandato 2025-2027. Estão abertas, até 7 de abril, as inscrições para estudantes e servidores interessados em se candidatarem a uma das vagas do Conen. As eleições […]