Prefeitura com Você leva saúde, cidadania e festa junina ao bairro Centenário neste sábado

A Prefeitura de Boa Vista promove neste sábado, 28, mais uma edição do Prefeitura com Você, desta vez em ritmo de festa junina. O evento acontece no Cras, Cristiana Vicente Nunes, no bairro Centenário, e reúne serviços essenciais com muita animação, quadrilhas, comidas típicas e decoração temática.

Desde o início da manhã, moradores do bairro e de comunidades vizinhas aproveitam a ação para resolver pendências, cuidar da saúde e curtir o clima junino com a família. Além disso, a programação inclui atendimentos médicos e odontológicos, vacinação, testes rápidos, emissão de documentos, corte de cabelo, orientação social, serviços do Procon e até feira com microempreendedores locais, por exemplo.

De acordo com a superintendente de Desenvolvimento Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sheyla Santana, a iniciativa aproxima os serviços públicos das pessoas. “Além de oferecer serviços importantes perto de casa, também proporcionamos um momento de celebração das tradições juninas que tanto amamos”, destacou.

O clima festivo atraiu moradores como a dona de casa Carla Carvalho, do bairro Araceli, que levou os filhos para consultas médicas. “Eles passaram pelo dentista e pelo clínico geral. Depois, fomos direto à farmácia pegar os remédios. Além disso, ainda deu tempo de curtir a pintura facial e ver os quadrilheiros dançando. Foi um dia completo”, relatou.

Entre os destaques culturais da ação, a quadrilheira Daniele Gonçalves, do grupo Garranxê, celebrou a participação na festa. “As crianças se encantaram, tiramos muitas fotos e sentimos o carinho das famílias por essa tradição tão querida”, disse.

Por fim, com essa edição temática, a Prefeitura de Boa Vista reforça o compromisso de cuidar das pessoas onde elas vivem. Ela promove cidadania com alegria, inclusão e respeito às tradições populares.

