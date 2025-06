Rede Municipal de Ensino ganha duas novas unidades educacionais e avança nos índices de aprendizagem

A Rede Municipal de Ensino de João Pessoa está constantemente oferecendo formação e cursos para seus profissionais e melhorando a infraestrutura ou construindo novas unidades de ensino, trazendo mais conforto para os alunos e professores. Durante os seis primeiros meses de 2025, a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) vem colhendo os frutos desses investimentos, onde os mais beneficiados são os alunos.

“É com alegria que reconhecemos os avanços na Rede Municipal, tanto na aprendizagem dos nossos estudantes quanto na melhoria da infraestrutura das escolas. Cada passo dado reflete o compromisso coletivo com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora”, enfatizou a secretária de Educação e Cultura, América Castro.

Só nesses primeiros seis meses, a Prefeitura de João Pessoa já entregou para a população os Ninhos do Saber Professora Gilberta de Fátima Bezerra de Oliveira, no bairro Jardim Veneza; e Maria de Nazaré, no Funcionários III, construídos com recursos próprios.

“Que possamos continuar avançando juntos – profissionais da educação, gestores, servidores, famílias e estudantes -, construindo uma Rede de Ensino cada vez mais forte, humana e preparada para os desafios do presente e do futuro. João Pessoa tem mostrado que, com trabalho sério e união, é possível garantir mais dignidade, conhecimento e oportunidade para nossas crianças e jovens”, disse com gratidão a secretária.

Mércia Souza, diretora do Ninho do Saber Maria de Nazaré, se emociona ao falar sobre a nova infraestrutura da unidade que foi recentemente inaugurada pelo prefeito Cícero Lucena. A antiga unidade foi demolida e reconstruída do zero, com ampliação para vagas de berçário. “Esse presente veio de um olhar sensível, que tem o cuidado de dar o melhor para nossos pequenos. Nossa unidade era dentro da comunidade que também se chama Maria de Nazaré. Era em uma casa e de difícil acesso para carros. Em uma visita da secretaria América, ela disse “vamos melhorar o atendimento para essas crianças, vamos construir uma nova unidade”, e assim ela fez juntamente com o prefeito”, falou a gestora.

O Ninho do Saber está todo equipado com móveis novos, ar-condicionado em todas as salas, câmeras de monitoramento, espaços de lazer, brinquedoteca e recursos pedagógicos inovadores, tudo pensando no bem-estar das crianças do maternal ao pré – com idades entre dois e quatro anos.

Índices de aprendizagem – Dentro do campo do avanço da aprendizagem, os resultados vêm avançando a cada ano e a cada avaliação. João Pessoa realiza, desde 2019, avaliações com todas as escolas e turmas dos Anos Iniciais. Só no primeiro semestre desse ano, já foram realizadas três avaliações de fluência leitora e duas de Língua Portuguesa e Matemática com todas as turmas do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I.

“Nós realizamos essas avaliações por meio do ‘Letrar+JP’, que foi lançado na gestão do prefeito Cícero Lucena, em parceria com o ‘Educar Pra Valer’ e em regime de colaboração com o programa estadual ‘Alfabetiza Mais Paraíba’. Essas avaliações realizadas neste primeiro semestre já apontam os avanços alcançados até o momento e a perspectiva de crescimento para até o final do ano letivo”, explicou a professora doutora Jocineide Silva, chefe de Articulação de Programas da Sedec.

Nas avaliações em parceria com o ‘Educar Pra Valer’, a Rede já apresenta avanços em termos de leitura, reduzindo o quantitativo de estudantes não leitores no 1º ano. O índice teve uma redução de 82% de não leitores em fevereiro, para 52% em maio, e elevando o percentual de leitores nos níveis desejáveis nas turmas do 2º ano de 25% para 30%.

O crescimento nos níveis de leitura também ocorreu nas turmas do 3º, 4º e 5º ano do Fundamental I. As metas para o final do ano letivo é ultrapassar 60% nos níveis de leitura desejáveis para o 1º ano, e 80% nos níveis de leitura desejáveis do 2º ao 5º ano.

Em regime de colaboração com o programa estadual ‘Alfabetiza Mais Paraíba’, a Rede Municipal de Ensino teve três escolas premiadas pelos bons resultados alcançados nas avaliações finais de 2024. As premiadas foram: Escola Municipal Ativa Integral (EMAI) Doutor João Santa Cruz de Oliveira, EMAI José Peregrino de Carvalho e Escola Municipal Professora Lúcia Giovanna Duarte de Melo. As unidades de ensino irão receber R$80 mil para investir ainda mais em suas ações para o avanço da aprendizagem.

A EMAI Dr. João Santa Cruz de Oliveira, por exemplo, tem se consolidado como uma referência de excelência na Rede com avanços expressivos no processo de alfabetização dos estudantes. Dados da plataforma SAEV e da avaliação externa SIAVE evidenciam o cumprimento da meta de alfabetização na idade certa, demonstrando a evolução significativa dos alunos da instituição.

Em língua portuguesa, a turma do 2º ano do Fundamental I saiu de uma média de proficiência de 540 pontos (2023) para 685 pontos (2024), com apenas quatro alunos no nível básico. Em matemática, o avanço foi ainda mais expressivo: de 496 (2023) para 649 pontos (2024), eliminando completamente os níveis ‘básico’ e ‘abaixo do básico’.

Fernando Menezes, diretor da EMAI Dr. João Santa Cruz de Oliveira, celebra as conquistas em diversas frentes e destaca a participação de duas equipes em etapas da competição de robótica FLL Lego, em São Paulo (nacional) e Recife (regional), lembrando com orgulho o troféu recebido no evento Escola Nota 10. No início do ano letivo, a professora Adja Ventura, do 5º ano, foi reconhecida pelo índice de 98% de fluência leitora entre seus alunos.

“Nosso compromisso é com a mudança real da vida dos nossos alunos por meio da educação. Mostrar à comunidade que somos capazes de superar desafios e oferecer ensino de qualidade é uma grande conquista. Com o apoio da professora América e do prefeito Cícero Lucena, temos avançado com mais recursos e estrutura”, disse o diretor.