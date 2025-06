Secretaria de Estado do Planejamento abre edital com 24 vagas para especialistas em gestão de projetos e outras áreas de formação

Em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), a Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) está com inscrições abertas para o Edital de Chamada Pública que vai selecionar 24 bolsistas com conhecimento e/ou experiência em gestão de projetos e também outras áreas como direito, designer, engenharia civil, arquitetura, engenharia sanitária e ambiental e tecnologia da informação, para atuarem no Executivo catarinense.

As bolsas podem alcançar o valor de 7 mil reais, de acordo com a formação e experiência de trabalho.

Os bolsistas selecionados vão atuar no Escritório de Gestão de Projetos de Santa Catarina (EPROJ SC) e nos Núcleos de Gestão de Projetos (NUPROJ) junto aos órgãos e entidades estaduais para apoiar na ampliação e otimização das ações de monitoramento e execução dos projetos e programas governamentais.

O certame complementa o edital vigente, consolida ainda mais a cultura de gerenciamento de projetos na administração pública estadual catarinense e possibilita implementar melhorias nos NUPROJ existentes, além de possibilitar a estruturação de novos Núcleos.

O secretário adjunto da SEPLAN, Lucas Amancio, afirma que os novos bolsistas serão peças estratégicas da Secretaria de Planejamento, atuando com inovação em gestão de projetos nos mais de 53 órgãos do estado, “Além disso, os bolsistas, contarão com o apoio diário dos nossos gestores de projetos, tendo como objetivo acompanhar de perto as atividades e ações, dando o suporte necessário para que os projetos estratégicos do governo estadual tragam os melhores resultados para Santa Catarina e seus mais de 8 milhões de catarinenses”.

O Coordenador do EPROJ, Vitor Correa, ressalta que o trabalho do Escritório de Projetos junto à SEPLAN é direcionar e acompanhar de perto a evolução dos projetos nos órgãos, de acordo com o Modelo de Gestão e Desempenho proposto pelo governo.

Para se candidatar é preciso ter titulação mínima de graduação na área específica do conhecimento, além de cumprir critérios de admissibilidade previstos no Edital. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de julho, através do site da FAPESC.

