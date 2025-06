Serra Catarinense inicia Estação Inverno com frio histórico e roteiro encantador

Foto: Jonatã Rocha / Secom GOVSC

A Estação Inverno 2025 foi oficialmente aberta neste sábado, 28, em Lages, marcando o início de uma temporada que promete atrair milhares de visitantes à Serra Catarinense. O frio chegou com força: temperaturas já próximas de zero, possibilidade de geada e chuva persistente em várias cidades, criando o cenário perfeito para quem busca viver o inverno de verdade.

As 18 cidades da região serrana, incluindo destinos como São Joaquim, Urubici e Urupema, estão preparadas para receber turistas com uma programação especial, gastronomia típica, vinhos de altitude, turismo rural e a hospitalidade que só Santa Catarina oferece.

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

O governador Jorginho Mello destacou a importância da temporada para a economia e a cultura do estado.

“A Estação Inverno é mais do que um projeto de governo; é uma celebração das belezas naturais, da cultura e da força do povo da Serra. Estamos preparados para receber mais de 1 milhão de turistas entre junho e setembro, com estradas melhores, rede elétrica reforçada, hospitais estruturados e segurança ampliada em toda a região”, afirmou o governador.

A secretária de Turismo, Catiane Seif, também comemorou a abertura da temporada. “É com grande alegria que celebramos o sucesso do lançamento da nossa Estação Inverno. A Serra Catarinense, com suas paisagens deslumbrantes e a hospitalidade calorosa, tem se consolidado como uma importante indutora de turismo para o nosso estado”, disse.

Além do frio, a previsão do tempo indica chuva ao longo dos próximos dias e queda acentuada nas temperaturas, com possibilidade de formação de geada e até neve em pontos mais altos. Por isso, a recomendação é que os visitantes verifiquem as condições das estradas, usem roupas adequadas e aproveitem com segurança.

Foto: Divulgação / CBMSC

A Estação Inverno segue até setembro, convidando turistas a explorarem cada canto das 18 cidades serranas, vivenciarem a cultura local e curtirem os sabores e as paisagens únicas da região.

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

Texto: Jornalista Márcio Pissócaro