Agência Minas Gerais | Governo de Minas envia ofício ao Ministério da Fazenda solicitando compensação de créditos para pagamento da dívida

Posted on

Com a participação ativa da Agems (Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul), órgão do Governo do Estado, sustentabilidade, educação, cultura e negócio se encontram este ano em três novas edições do Drive Thru da Reciclagem. O primeiro evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, coincidindo com o Dia Mundial […]