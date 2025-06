Fundação Catarinense de Cultura abre inscrições para edital de aquisição de livros 2025

Estarão abertas, da 0h01 de 28 de junho às 23h59 de 15 de agosto de 2025, as inscrições para o Edital de Aquisição de Livros da Fundação Catarinense de Cultura, para serem distribuídos gratuitamente às bibliotecas públicas municipais do estado e à Biblioteca Pública de Santa Catarina. Promovido por meio da Comissão Catarinense do Livro (COCALI), o concurso tem inscrições gratuitas, que deverão ser realizadas e enviadas exclusivamente no formato virtual por meio do site aquisicaodelivros.fepese.org.br.

A seleção visa à aquisição de obras publicadas em formato impresso ou digital. Poderão participar autores/organizadores catarinenses ou residentes há mais de 10 anos no estado; e editoras sediadas, estabelecidas e com atuação no Brasil, que possuam os direitos de distribuição de obras de autores/organizadores catarinenses ou residentes há mais de 10 anos em Santa Catarina.

Os temas das obras estão divididos em dois eixos. O de Ficção contempla as categorias Conto, Crônica, Poesia, Romance e Literatura Infantojuvenil. O de Não Ficção contempla Artes, Cultura e Patrimônio, Biografia e História, e Saúde e Bem-Estar.

No total, serão selecionadas 28 obras em suporte impresso, das quais serão adquiridos 150 exemplares cada. Além disso, serão selecionadas duas obras em suporte digital, das quais será adquirido o direito de distribuição gratuita por 12 meses da obra, por meio de disponibilização em plataforma de leitura no site da Fundação Catarinense de Cultura.

Somente serão aceitas inscrições de obras publicadas a partir do ano de 2021. Livros selecionados no Edital de Concurso para Aquisição de Livros de 2024 serão desclassificados.

Quaisquer informações, dúvidas e/ou esclarecimentos serão atendidos exclusivamente pelo e-mail aquisicaodelivros@fepese.org.br, e devem ser enviadas até no máximo de três dias úteis antes do encerramento do Edital, de acordo com o cronograma disponível na plataforma de inscrições.