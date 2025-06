Prefeitura de Bonito entrega novos uniformes para trabalhadores da coleta domiciliar – Prefeitura Municipal de Bonito

Na manhã desta segunda-feira (30), a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou a entrega oficial dos novos uniformes para os trabalhadores da coleta domiciliar. A solenidade aconteceu no Viveiro Municipal Eduardo Tumelero e contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues.

Os novos kits visam proporcionar mais segurança, conforto e dignidade no dia a dia dos profissionais que atuam na limpeza urbana do município. Cada trabalhador recebeu um conjunto completo contendo camisa, calça, boné, capa de chuva, botina, máscara e luvas.

Durante a entrega, o prefeito Josmail destacou a importância do trabalho realizado pelos coletores e reforçou o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores. “Esses profissionais desempenham um papel fundamental para manter nossa cidade limpa e organizada. Nada mais justo do que oferecer melhores condições de trabalho para eles”, afirmou.

A iniciativa integra as ações da prefeitura voltadas à melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos e ao fortalecimento das políticas ambientais e de limpeza urbana no município.