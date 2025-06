Vestibular de Inverno 2025: Udesc divulga listão de classificados pelo histórico escolar

Já está disponível a lista dos candidatos classificados no Vestibular de Inverno 2025 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), na modalidade de ingresso pela análise do histórico escolar. Também foi divulgada a relação geral de classificação do processo seletivo, que inclui todos os candidatos que não foram eliminados e que podem ser convocados em chamadas futuras, caso as vagas não sejam preenchidas. Acesse os resultados em: udesc.br/vestibular/processoseletivo.

O processo seletivo por histórico escolar é uma das duas formas de ingresso no Vestibular de Inverno da Udesc, que também contou com prova presencial realizada em 15 de junho. Nesta edição, 2.826 candidatos se inscreveram para disputar as 365 vagas oferecidas por meio dessa modalidade, distribuídas entre 37 cursos de graduação presenciais.

Calendário de matrículas

A matrícula dos candidatos aprovados em primeira chamada no processo seletivo pelo histórico inicia nesta sexta-feira, 4 de julho. Conforme a Pró-reitoria de Ensino (Proen), os candidatos serão convocados por e-mail, devendo também acompanhar as publicações na página oficial do Vestibular (udesc.br/vestibular).

A partir da convocação por e-mail, a matrícula será realizada em duas etapas. A primeira é a do agendamento online, até 6 de julho, quando os classificados deverão programar a realização da matrícula presencial.

A segunda etapa será presencial, realizada de 7 a 9 de julho, momento em que o candidato deverá apresentar a documentação obrigatória para a matrícula na secretaria de ensino de graduação do curso escolhido.

Lista de espera

Se as vagas não forem preenchidas, os candidatos aprovados em lista de espera serão convocados para matrícula nas chamadas subsequentes. A convocação da 2ª chamada está marcada para ocorrer em 10 de julho.

Os matriculados ingressarão no 2º semestre de 2025, com início das aulas em 4 de agosto.

Mais informações

Outras informações sobre o Vestibular de Inverno 2025 podem ser obtidas na página oficial e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest), pelo e-mail vestibular@udesc.br ou pelos telefones (48) 3664-7970 e (48) 3664-8092.

Assessoria de Comunicação da Udesc

E-mail: comunicacao@udesc.br

Telefone: (48) 3664- 8010