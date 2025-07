Avenida João Guilhermino recebe manutenção na base de árvores

Rosi Masiero





Manutenção da Cidade

Colaborou o estagiário Miguel Santos

A Prefeitura de São José dos Campos segue trabalhando para tornar a cidade cada vez mais bonita, segura e limpa para todos os munícipes. Desta vez, as melhorias estão sendo realizadas nas bases das árvores da Avenida João Guilhermino, na região central.

Desde o início do mês de junho, 40 canteiros estão sendo requalificados com o objetivo de aumentar a segurança dos pedestres que circulam pela via diariamente, além de valorizar o paisagismo de uma das principais avenidas do centro.



Manutenção nas vias acontece desde o início do mês | Foto: PMSJC

Após a conclusão das obras de manutenção, será iniciado um trabalho de jardinagem em todos os canteiros reformados. A ação demonstra o compromisso da Prefeitura com a preservação e o cuidado dos espaços públicos, sempre priorizando o bem-estar da população.

O cuidado com as áreas públicas também é dever do cidadão joseense. Caso identifique algo que precise de manutenção ou cuidados extras, faça denúncia ou solicitações de serviços pelo 156 da Prefeitura.



MAIS NOTÍCIAS



Manutenção da Cidade