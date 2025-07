BOLETIM – Programa Penso, Logo Destino fecha primeiro semestre com recorde na destinação de 83 mil pneus inservíveis

O Programa Penso, Logo Destino , do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), articulou a recolha e destinação correta de mais de 83 mil pneus inservíveis no primeiro semestre de 2025.

O número recorde é resultado da adesão de 115 municípios de todo o estado às ações do programa.

Uma nova rodada de inscrições dos municípios interessados em participar da Campanha de Recolhimento Estadual de Pneus Inservíveis para o segundo semestre de 2025 será aberta a partir de 4 de agosto.

O coordenador estadual do programa, Cícero Brasil, comemora o sucesso da ação e já projeta a nova edição do próximo semestre:

SONORA

De acordo com Cícero Brasil, a iniciativa é pioneira no país e busca garantir o destino ambientalmente adequado para esse tipo de resíduo, além de contribuir com a saúde pública, reduzindo possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Repórter: Marcos Lampert