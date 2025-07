Kits da Corrida 9 de Julho podem ser retirados até quinta-feira, dia 3, no Teatro Municipal

Foto: Divulgação PMBV



Atenção, corredores! A Prefeitura de Boa Vista iniciou nesta terça-feira, 1º de Julho, a entrega dos kits da edição 2025 da Corrida Internacional 9 de Julho. A distribuição ocorre até o dia 3, na área de entrada do Teatro Municipal de Boa Vista, localizado na avenida Glaycon de Paiva, das 9h às 22hH

“Para fazer a retirada, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. A entrega é pessoal e intransferível, exceto nos casos previstos no regulamento. A corrida já está chegando e está tudo pronto para este momento de celebração ao aniversário da cidade”, explicou o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), Dyego Monnzaho.

Lucinete Oliveira, de 43 anos, já garantiu o seu kit para a corrida de 5km. É a segunda vez que a enfermeira participará da competição com os filhos. “Ano passado eu não tinha noção nenhuma de corrida. Eu só fui. E agora não, agora eu já sei o que é o pace, já ganhei alguns pódios e estou preparada. Vai a família toda! A ‘9 de julho’ é isso. É família”, disse.

Retirada por categoria

A retirada do kit dos atletas menores de idade deverá ser feita por um responsável legal, mediante apresentação da autorização devidamente preenchida, conforme especificado no regulamento oficial da prova. Caso o nome não conste na lista de inscritos, é necessário apresentar o comprovante original do pagamento da taxa de inscrição para validação.

Equipes ou atletas vindos de outros estados ou países deverão solicitar a retirada antecipada do kit com até dez dias de antecedência da prova, por meio de um representante legal ou enviando o pedido para o e-mail oficial da organização: [email protected]

Para aqueles que não puderem comparecer nos dias regulares de entrega, haverá um período adicional até o dia 8 de julho, das 9h às 11h. Isso exclusivo para atletas de fora do estado de Roraima. A retirada também poderá ser feita por um representante legal, desde que apresente uma procuração nominal ao atleta ou tenha enviado previamente o pedido de autorização dentro do prazo estabelecido.

De acordo com a Prefeitura, os responsáveis pelos atletas das categorias Kids e Baby devem apresentar obrigatoriamente os anexos II e III, disponíveis no site oficial da corrida. Além disso, os documentos devem estar devidamente preenchidos e assinados no momento da retirada do kit.

Por fim, os tutores de pets inscritos na corridinha podem fazer a retirada da bandana no foyer do Teatro Municipal no mesmo período.

