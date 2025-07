Prefeito Arthur Henrique anuncia Deive Leonardo na programação de aniversário da capital

Pr. Deive Leonardo – Foto: Arquivo pessoal



O prefeito Arthur Henrique (MDB) anunciou nesta segunda-feira, 30, a participação do evangelista e influenciador Deive Leonardo na comemoração do aniversário de 135 anos de Boa Vista. Ele falará ao público no domingo, 6, às 20h, na Praça Fábio Marques Paracat.

“Será um momento especial, pensado para as famílias e para todos que amam Boa Vista. Estamos preparando uma noite de adoração para abençoar a capital. Uma cidade não se constrói só com concreto, mas com fé, com propósito e com amor por quem vive nela”, disse o prefeito Arthur Henrique.

Deive Leonardo é, atualmente, um dos pregadores cristãos mais influentes do Brasil. Nascido em Joinville (SC), em 1990, ele então ficou conhecido por suas mensagens cristãs com uma linguagem positiva acessível, emocional e profunda. Especialmente voltadas para o público jovem.

Programação esportiva

Este ano, o cronograma de aniversário ocorre a partir do dia 6 de julho, domingo. Logo pela manhã, a partir das 8h, na Vila Olímpica Roberto Marinho, ocorrerá mais uma edição da Corridinha Baby, Corridinha Kids e Corridinha Pet.

Já no período da tarde, a partir das 17h, o Mirante Edileusa Lóz será palco da Corrida Vertical, uma das grandes novidades deste ano. A competição ocorrerá nas escadas internas, com largada no térreo e chegada no 7º andar, totalizando 454 degraus ou 120 metros de subida.

Além disso, outra novidade é a modalidade Circuito de Patins, que ocorrerá no dia 9 de julho, a partir das 16h, com saída do Terminal Luiz Canuto Chaves. A categoria será passeio (não competitiva). O percurso é composto por até cinco voltas no entorno do Centro Cívico, sendo facultado ao participante optar por, no mínimo, uma volta. É obrigatório, portanto, o uso de equipamentos de proteção.

Já a tradicional Corrida 9 de Julho, que está em sua 23ª edição, ocorrerá a partir das 17h, na avenida Ene Garcez, contando, assim, com as seguintes categorias: Geral/Elite (10km), Atleta Local (10km), Atleta Local (5km), Servidor Municipal (5km), Maior Equipe (Corrida Principal). Inclui, também, as competições de ciclismo: Corrida de Ciclismo – Mountain Bike (20km), Corrida de Ciclismo – Estrada (30km), Corrida de Ciclismo – Livre (10km), que ocorrem a partir das 8h, na avenida Ene Garcez.

