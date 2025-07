Prefeitura de Sorocaba inicia “Corujão da Saúde” nesta terça-feira (1º) – Agência de Notícias

Iniciativa da Secretaria da Saúde (SES) amplia acesso a exames, cirurgias e procedimentos, com o objetivo de reduzir e até zerar filas de espera

Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (Saúde), inicia nesta terça-feira (1º de julho), o programa Corujão da Saúde. Em horário de atendimento estendido, a Iniciativa amplia o acesso a exames, cirurgias e procedimentos, a fim de reduzir e até zerar filas de espera, otimizando a utilização dos serviços da rede pública.

Em um primeiro momento, a meta é zerar neste ano as atuais filas de cirurgia para retirada de pedra do rim, de vesícula e mioma, além da realização de mais de 5 mil exames de mamografias com biópsia.

Os procedimentos serão executados das 7h às 22h, em parceria com hospitais da região, como, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, com atendimentos prestados até dezembro. O chamamento de pacientes será feito pela própria rede.

O programa também abrange a oferta de 10 mil exames de ultrassom, em diversas especialidades, mediante contrato vigente da SES com a Top Imagens, e 3 mil audiometrias em parceria com a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos de Sorocaba (Apadas).

Outra novidade engloba 10 mil primeiras consultas na área de oftalmologia, também a partir deste mês de julho, em conjunto com o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS), com o intuito de agilizar atendimentos de pacientes nessa área, que é de competência do Estado.

Segundo a SES, essa é a primeira etapa do “Corujão da Saúde”, que terá outras duas, que estão em fase de estruturação e vão atender outras demandas relativas a exames, procedimentos e cirurgias.

Nesse sentido, reuniões de alinhamento, para discussão de diretrizes técnicas entre a equipe técnica da SES e demais setores envolvidos, têm ocorrido e vão prosseguir, inclusive, com o acompanhamento do prefeito Rodrigo Manga. Há a identificação da capacidade instalada dos fornecedores, possibilidade de novas parcerias da rede complementar de saúde e a definição de cronogramas e locais de atendimento.