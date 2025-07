Processo seletivo para cursos técnicos: resultado preliminar da banca de heteroidentificação – IFSP

Posted on

Foto: Divulgação PMBV Boa Vista segue em frente no cuidado com as pessoas. Neste sábado (24) ocorrerá mais uma edição da ação “Prefeitura com Você”, na Escola Municipal Vila Jardim, localizada no bairro Cidade Satélite. No horário das 8h às 16h, os moradores contarão com diversos serviços gratuitos das secretarias municipais e parceiros, como faculdades Cathedral, […]