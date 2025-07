Atenção! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Atenção!

A Secretaria de Saúde de Guaratinguetá informa que, a partir desta terça-feira, dia 01 de julho, foi iniciada a substituição da vacina contra meningite C pela vacina de meningite ACWY. Essa alteração foi aprovada pelo Ministério da Saúde como dose de reforço a ser aplicada aos 12 meses e tem como objetivo aprimorar a proteção das crianças contra as doenças meningocócicas causadas pelas bactérias do tipo ACWY.

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município durante o horário de funcionamento, seguindo o esquema de doses recomendado pelo Ministério da Saúde.

É importante destacar que crianças que já receberam o esquema primário e o reforço com a vacina meningocócica C (conjugada) não precisam receber uma nova dose de reforço com a vacina meningocócica ACWY. Essas crianças continuam consideradas vacinadas.