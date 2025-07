Nova Iguaçu promove 16ª edição da Festa do Aipim nos dias 11, 12 e 13 de julho

A festa mais saborosa de Nova Iguaçu está de volta. De 11 a 13 de julho, a Prefeitura da cidade, por meio das secretarias municipais de Governo (SEMUG), de Cultura (SEMCULT), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR) e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), promove a 16ª edição da Festa do Aipim, em Tinguá. O evento vai reunir o melhor da gastronomia, do artesanato, da cultura e da arte local. Realizada desde 2003, a festa foi declarada, em abril deste ano, Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do estado.

Vinte stands com as mais variadas iguarias que têm o aipim como ingrediente principal estarão disponíveis para o público. Artesãos cadastrados no Programa de Artesanato da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) estarão em outras 20 barracas com peças únicas. Produtores agrícolas da região também irão expor seus produtos na Feira da Roça.

Além de pratos saborosos e artesanato de qualidade, quem for à festa vai poder curtir boa música. Na sexta-feira (11), a banda Júpiter sobe ao palco às 18h com o melhor do forró. Às 20h é a vez da MPB da banda Sobre as Ondas. Fechando a primeira noite de shows, o Trio Baião Lunar e Paulo Ximenes fazem um tributo a Zé Ramalho a partir das 22h.

No sábado (12), sobem ao palco Asafe Gregório (MPB), Rafaell Angello (sertanejo), Banda Lux (rock nacional e internacional) e Samba da Siriguela (samba). As atrações terão início às 13h e se encerram às 22h com apresentação de uma quadrilha junina.

A Festa do Aipim termina no domingo (13) com shows de Naldo do Forró, Sambaixada, Beto Souza (forró pé de serra), Forró Sal Trio e Pimenta do Reino. As apresentações vão das 12h às 20h.

Além da Festa do Aipim, organizada pela Prefeitura de Nova Iguaçu, Tinguá também receberá, nos mesmos dias, a segunda edição do evento “Ecologia, Cultura e Arte na Praça”, realizado pela comunidade local. Serão três dias de exposições, oficinas e cinema ao ar livre, na Praça de Tinguá, além de passeios guiados.