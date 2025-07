Saúde catarinense capacita agentes da PRF em atendimento pré-hospitalar

Foto: Divulgação/Ascom PRF

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) iniciou nesta terça-feira, 1° de julho, uma importante capacitação voltada aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de todo o Brasil. Trata-se do Curso de Habilitação em Atendimento Pré-Hospitalar (CAPH) que visa qualificar 41 policiais para atuarem de forma mais eficiente e segura em urgências e emergências, incluindo grandes eventos nacionais como as reuniões do BRICS – um dos maiores fóruns de cooperação internacional, que reúne algumas das principais economias do mundo e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

“A Saúde catarinense tem excelentes profissionais que estão capacitados e preparados para atuar em eventos adversos e para nós é muito gratificante poder contribuir com a capacitação destes policiais por meio do nosso Samu. Pois trabalhamos de forma integrada com as forças de segurança”, ressalta o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi

Profissionais do Núcleo de Educação em Urgências do Samu (NEU) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), além de policiais rodoviários federais que já atuam nas áreas de APH Tático e no resgate com uso de aeronaves, ministram o curso que tem a duração de 237 horas. O programa combina teoria e prática com foco no atendimento emergencial incluindo resgate veicular e terrestre, salvamento aquático e em altura, suporte básico de vida e combate a incêndios.

Para aliar o treinamento à realidade dos socorros emergenciais, os alunos irão realizar 24 horas de estágios nas ambulâncias do Samu e 12 horas de estágio na emergência do Hospital Regional de São José. “A ideia é que o aluno coloque em prática todas as técnicas que aprendeu no curso, vivenciando a realidade, inclusive como é o fluxo no intra hospitalar, após deixar o paciente na emergência do hospital”, explica o Superintendente de Urgência e Emergência da SES, Marcos Fonseca,

Com mais essa iniciativa o Samu abre um novo canal de cooperação com a PRF, criando modelos que podem ser replicados em outras regiões. “A meta é reduzir o tempo de resposta e melhorar os desfechos clínicos nas ocorrências e consequentemente salvar mais vidas”, finaliza Marcos.

