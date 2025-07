Castra Móvel chega ao bairro Buritis nesta quinta-feira, 3

Foto: Divulgação Semuc



Chegou a vez do bairro Buritis receber os serviços do Castra Móvel. A partir desta quinta-feira, 3, o serviço estará no terreno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Buritis para atender a demanda de cães e gatos machos do bairro. O agendamento inicia às 8h e ocorrem até 15 castrações por dia.

A unidade funciona de forma descentralizada, percorrendo diversos bairros do município com o intuito de aproximar o serviço dos tutores e promover saúde e bem-estar aos pets. De janeiro a maio deste ano, foram 2.567 castrações por meio do programa União Pelos Animais, da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ).

Fêmeas

A castração em cadelas e gatas, assim como a recuperação pós-cirurgia, requer mais tempo e cuidados. Portanto, os procedimentos ocorrem em clínicas, enquanto o agendamento permanece ocorrendo pelo site da Zoonoses.

