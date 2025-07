Posted on

O Departamento de Desenvolvimento Rural (Seprodes) apresentou nesta quinta-feira, 12 de junho, o balanço das ações realizadas ao longo do mês de maio. De acordo com os dados, foram 23 pequenos produtores rurais atendidos, somando 25 hectares de áreas beneficiadas com serviços técnicos e operacionais. A Seprodes é um departamento municipal criado com o objetivo […]