Segunda audiência do Campus Carapicuíba acontece no dia 16 de julho  – IFSP

Questionário para a escolha dos cursos e eixos tecnológicos está disponível até dia 13

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Carapicuíba realizará, no dia 16 de julho, sua 2ª Audiência Pública. O evento terá início às 19h, no CEEAC Planalto, localizado na Estrada do Jacarandá, 2871, no bairro Planalto, em Carapicuíba.

Nesta segunda audiência serão apresentados os dados socioeconômicos e a vocação regional, o que apontará um caminho para a definição dos eixos tecnológicos. A terceira e última audiência está prevista para o dia 6 de agosto, e nela serão apresentados os resultados da consulta pública, bem como os eixos e cursos selecionados.

Toda a população e setores produtivos da cidade podem participar da escolha dos cursos e eixos tecnológicos que serão oferecidos pelo IFSP em Carapicuíba, basta responder ao questionário disponível aqui. Os interessados podem enviar sua contribuição até o dia 13 de julho.

A íntegra da primeira audiência pública está disponível no vídeo abaixo: