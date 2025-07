Política Nacional de Vigilância em Saúde é tema de Oficina no Centro de Convenções de João Pessoa

03/07/2025 |

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) está participando, nesta quinta e sexta-feira, dias 3 e 4 de julho, da Oficina Regional para Implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS). A atividade está sendo desenvolvida no Centro de Convenções e é voltada aos gerentes das vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental da capital, além do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest).

“Um evento sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) é fundamental para atualizar conhecimentos sobre as ações de saúde pública, fortalecer o Sistema Único de Saúde e contribuir para a promoção e proteção e elevação da qualidade de vida e da saúde da população”, destacou Renata Albuquerque, diretora de Vigilância em Saúde da SMS-JP.

A Oficina Regional para Implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde tem como principal objetivo promover a interação, visando possibilitar a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a construção de redes de cooperação e colaboração, promovendo assim um fortalecimento na atuação da Vigilância em Saúde, voltada a uma construção coletiva na implementação da política nacional para essa área específica.

“Estamos participando desta Oficina aqui em João Pessoa completamente voltados para promover exatamente essas trocas e a construção coletiva na implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, denominada de PNVS”, concluiu Renata Albuquerque.