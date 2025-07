Prefeitura de Boa Vista leva treinamento em piscicultura para indígenas pelo projeto Moro-Morí

Foto: Divulgação PMBV



A Prefeitura de Boa Vista, como parte dos investimentos nas comunidades indígenas, promoveu na quarta-feira, 2, um treinamento em Vista Nova para desenvolverem o projeto de pisicultura Moro-Mori.

O treinamento ocorreu na Escola Municipal Clemente dos Santos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (Smaai).

Além disso, o técnico agrícola Juarez Barros de Oliveira apresentou manejos básicos da piscicultura, como a limpeza de tanques, a aplicação de calcário, a quantidade ideal de peixes e as diferenças entre as espécies. Ele destacou ainda a construção de tanques e a liberação de insumos para o projeto na comunidade pela prefeitura.

“Essa iniciativa beneficiará todos da região, com o tratamento e comercialização de peixes. A capacitação é padronizada para as comunidades, incluindo o fornecimento de recursos e materiais, como os kits de limpeza, redes de arrasto, rações e alevinos”, explicou Juarez.

Para o tuxaua Atenison de Souza Oliveira, o treinamento é fundamental para o desenvolvimento e futuro da comunidade. “Expresso gratidão aos gestores municipais por essa iniciativa. Do mesmo modo, o nosso aprendizado beneficiará a comunidade, permitindo-nos repassá-lo a nossos filhos. Esperamos, no futuro, expandir nossos projetos, beneficiando ainda mais famílias”, disse o tuxaua.

Por fim, com tradição de pesca na família, a participante Tainara Menezes sentiu a necessidade de aprender sobre as técnicas na piscicultura. “É uma oportunidade de ajudar meus familiares. O técnico mostrou cálculos sobre as dimensões dos tanques e a quantidade de peixes para ocupar aquele espaço. Se eu coloco muitos peixes em um tanque pequeno, eles não engordam. Outro ponto foi a importância do calcário para controlar a acidez da água”.

O projeto

Implantado na gestão do prefeito Arthur Henrique, o projeto Moro-Morí (do macuxi, que significa “peixe bom”) conta com escavação de tanques, capacitação das famílias, assistência técnica, além de apoio na despesca, fornecimentos de alevinos e ração. A prefeitura disponibiliza equipamentos, como redes de arrasto, balança, motor-bomba, entre outros materiais.

Fonte: Da Redação