Udesc divulga listão de classificados no Vestibular de Inverno 2025 pela prova presencial

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou nesta quinta-feira, 3 de julho, a lista dos candidatos classificados no Vestibular de Inverno 2025 por meio da prova presencial. Acesse a relação no site: udesc.br/vestibular/provapresencial.

Na página oficial do Vestibular também é possível conferir a classificação geral dos inscritos na prova, que inclui todos os participantes que alcançaram a nota mínima para aprovação. Os candidatos aprovados que ainda não foram convocados poderão ser chamados para matrícula em chamadas futuras, caso as vagas não tenham sido preenchidas.

A prova presencial do Vestibular de Inverno foi realizada no dia 15 de junho, com 3.619 inscritos para 728 vagas. As provas foram aplicadas nas cidades de Florianópolis, Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna e São Bento do Sul, e tiveram um índice de abstenção de 21,59%.

Segundo a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest), os cursos mais concorridos pela prova presencial na modalidade de ampla concorrência foram: Fisioterapia (Florianópolis), com 64,11 candidatos por vaga; Educação Física – bacharelado (Florianópolis), com 29 candidatos por vaga; e Medicina Veterinária (Lages), com 27,69 por vaga.

Desde o Vestibular de Verão 2025, todos os candidatos são automaticamente incluídos na modalidade de ampla concorrência. Há também a reserva de 35% das vagas de cada curso para o Programa de Ações Afirmativas nas seguintes categorias: escola pública, pardos e pretos, e pessoas com deficiência.

Calendário de matrículas

A matrícula dos candidatos aprovados em primeira chamada no Vestibular pela prova inicia nesta sexta-feira, 4 de julho. Conforme a Pró-reitoria de Ensino (Proen), os candidatos serão convocados por e-mail, devendo também acompanhar as publicações na página oficial do Vestibular (udesc.br/vestibular).

A partir da convocação por e-mail, a matrícula será realizada em duas etapas. A primeira é a do agendamento online, até 6 de julho, quando os classificados deverão programar a realização da matrícula presencial.

A segunda etapa será presencial, realizada de 7 a 9 de julho, momento em que o candidato deverá apresentar a documentação obrigatória para a matrícula na secretaria de ensino de graduação do curso escolhido.

>>Acesse o cronograma e orientações para a matrícula na página da Proen

Lista de espera

Se as vagas não forem preenchidas, os candidatos aprovados em lista de espera serão convocados para matrícula nas chamadas subsequentes. A convocação da 2ª chamada está marcada para ocorrer em 10 de julho.

Os matriculados ingressarão no 2º semestre de 2025, com início das aulas em 4 de agosto.

Processoseletivo pelo histórico

Além da prova presencial, o Vestibular de Inverno 2025 da Udesc também ofereceu a opção de ingresso por meio da análise do histórico escolar do ensino médio. Nesta edição, 2.826 candidatos se inscreveram para concorrer às 365 vagas disponibilizadas nessa modalidade.

A lista dos classificados em primeira chamada pelo histórico escolar foi divulgada nesta segunda-feira, 30. Consulte o resultado e outros conteúdos sobre o processo seletivo na página udesc.br/vestibular/processoseletivo.

Mais informações

Outras informações sobre o Vestibular de Inverno 2025 podem ser obtidas na página oficial e com a Covest pelo e-mail vestibular@udesc.br ou pelos telefones (48) 3664-7970 e (48) 3664-8092.

Acompanhe também as notícias do vestibular pelo site udesc.br, Rádio Udesc, Instagram e pela newsletter Udesc em Rede.

