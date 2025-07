Disque 153 da Guarda Civil Metropolitana passa por atualização e fortalece segurança

A população de João Pessoa conta com um importante aliado na promoção da segurança pública. O Disque 153, canal de atendimento direto com a Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. Disponível 24h por dia, o serviço oferece uma linha gratuita para que os cidadãos possam solicitar apoio da Guarda em situações como perturbação do sossego, vandalismo, apoio em eventos, ocorrências em praças e prédios públicos, entre outras ocorrências.

Recentemente, o Disque 153 passou a contar com uma nova central de atendimento de voz, equipada com Unidade de Resposta Audível (URA), tecnologia que permite o direcionamento inteligente das chamadas. “Com essa modernização, o serviço ganhou em agilidade e organização, permitindo atendimentos simultâneos, monitoramento em tempo real e a geração de relatórios detalhados sobre os principais motivos das ligações. Um dos impactos mais positivos da nova implantação no 153 foi a redução drástica de chamadas equivocadas, especialmente de pessoas que por engano tentavam falar com o INSS, já que os números são parecidos. Essa melhoria otimizou o tempo dos agentes e aumentou a qualidade do atendimento prestado à população”, reforçou Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital.

O Disque 153 tem como objetivo aproximar a Guarda Civil da sociedade, garantindo respostas mais rápidas e eficientes às demandas da população. Ao ligar para o número, o cidadão é atendido por uma equipe treinada, que avalia cada situação e aciona, quando necessário, as viaturas de patrulhamento disponíveis na área. O serviço é um elo importante entre o poder público e a população.

“O Disque 153 é mais do que uma central de atendimento. É um canal de escuta, acolhimento e ação. Com ele, conseguimos dar respostas mais ágeis e humanizadas às necessidades das pessoas, mostrando que segurança também se faz com diálogo, presença e cuidado”, pontuou o secretário.

A Guarda Civil Metropolitana atua de forma preventiva, em parceria com outras forças de segurança. A Prefeitura de João Pessoa reforça a importância da participação da população como parceira na promoção da segurança e no cuidado com os espaços públicos.

Quando acionar? – O Disque 153 pode ser utilizado em diversas situações, como: perturbação do sossego (som alto, badernas); apoio em ocorrências em escolas, praças e prédios públicos; pessoas em situação de vulnerabilidade; atos de vandalismo contra o patrimônio público; e apoio à população em situações emergenciais.

O atendimento funciona todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados. A ligação para o Disque 153 é totalmente gratuita e o cidadão pode, se desejar, fazer a denúncia de forma anônima. As informações são tratadas com responsabilidade e sigilo, garantindo proteção ao denunciante.