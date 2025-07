Equipes do Samu participam de simulado de preparação para desastres naturais em Blumenau

Foto: Divulgação /PMB

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram, neste sábado, 5, de um simulado de preparação para desastres, em Blumenau. A atividade envolveu a população local e as equipes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) com o objetivo de testar a resposta conjunta em caso de eventos associados a deslizamentos de terra.

O exercício faz parte de um treinamento interinstitucional voltado à preparação de profissionais para atuação em situações de emergência com múltiplas vítimas, comuns em cenários de catástrofes naturais, especialmente durante o período de chuvas intensas.

O objetivo é melhorar o tempo de resposta e a coordenação entre as equipes, avaliar procedimentos de segurança e resgate de vítimas em áreas de difícil acesso, além de identificar pontos que precisam ser aprimorados. O exercício ocorreu em uma área previamente isolada no bairro Nova Esperança, local que apresenta situações de alto perigo ou risco por ter registros recorrentes de deslizamentos. O treinamento ainda contou com a presença do Corpo de Bombeiros Militar, batalhão de Operações Aéreas(BOA), Polícia Militar, Exército, entre outros órgãos.

Ações como esta são essenciais para reduzir o impacto de catástrofes naturais e salvar vidas. “Nossos profissionais estão mobilizados para enfrentar qualquer obstáculo. O atendimento chega para ajudar e apoiar as vítimas dos desastres climáticos. O Samu está preparado para proteger e servir a população, em qualquer circunstância”, destaca o Superintendente de Urgência e Emergência, Marcos Fonseca.

Durante o simulado, as equipes atuaram em uma situação fictícia de deslizamento de encosta, com resgate de vítimas sob escombros em edificação parcialmente destruída. O Samu atuou na estabilização dos pacientes e ofereceu transporte seguro aos hospitais de referência, seguindo os protocolos estabelecidos para grandes desastres.

Santa Catarina é um dos estados brasileiros mais afetados por deslizamentos de terra, especialmente em regiões de encosta e áreas urbanas vulneráveis. Por isso, a preparação técnica e a integração entre os serviços de emergência são considerados pilares fundamentais da política de gestão de riscos e desastres.

O simulado também foi acompanhado por representantes da Defesa Civil de Blumenau que observaram, o desempenho das equipes e reforçaram a importância da prevenção e da atuação coordenada diante dos eventos climáticos extremos que têm se tornado cada vez mais frequentes.

