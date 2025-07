Primos são condenados a 138 anos de prisão por estupros coletivos e roubos em Roraima

Foto: Divulgação/PCRR



Um homem, de 32 anos, e um jovem, de 20, foram condenados a penas que somam 138 anos de prisão por estupros coletivos e roubos cometidos em Roraima.

As investigações, conduzidas pela Polícia Civil, revelaram que os criminosos são primos e estudavam previamente as residências. Eles identificavam locais com maior presença de mulheres, assim como casas sem muros ou com acesso facilitado. Durante a madrugada, invadiam os imóveis armados com facas para cometer os abusos sexuais e físicos, além de roubar objetos pessoais das vítimas.

A apuração dos crimes iniciou em novembro de 2024, após dois casos com o mesmo modus operandi. A polícia identificou que objetos roubados estavam sendo revendidos nas redes sociais, o que levou à localização de uma mulher de 34 anos, que foi presa em flagrante por receptação qualificada.

Uma operação foi deflagrada no dia 10 de janeiro de 2025, em uma vila no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, quando foram localizados diversos objetos roubados, entre bolsas, roupas, celulares, bem como maquiagens, chips telefônicos e até esmaltes. No mesmo dia, as vítimas foram acionadas e, assim, fizeram reconhecimento formal dos autores e de seus pertences.

Prisão e condenação

Com base nas provas, imagens, monitoramento, depoimentos, objetos recuperados e confissão de um dos suspeitos, a Polícia Civil então representou pelas prisões preventivas dos primos, que foram deferidas no mesmo dia em que foram apresentados na Audiência de Custódia pela Justiça. Os dois investigados foram denunciados pelo Ministério Público de Roraima por estupros coletivos e roubos majorados.

Desse modo, o homem de 32 anos foi condenado a 66 anos, dois meses e 28 dias de prisão. Já o jovem de 20 anos foi sentenciado a 72 anos, seis meses e 19 dias de reclusão. Ambos devem cumprir as penas em regime fechado.

Fonte: Da Redação