Sine-JP impulsiona geração de empregos e encaminha mais de 16 mil pessoas ao mercado de trabalho

O primeiro semestre de 2025 foi marcado por um importante avanço na empregabilidade em João Pessoa. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) encaminhou 16.576 pessoas ao mercado de trabalho nos últimos seis meses, consolidando-se como uma das principais ferramentas de apoio à inserção profissional na Capital paraibana.

As vagas contemplam diversos segmentos da economia, com maior frequência para funções como atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, servente de obras e auxiliar administrativo. A atuação eficiente da equipe do Sine-JP tem permitido que muitos trabalhadores encontrem oportunidades compatíveis com seu perfil e localização, facilitando o acesso ao emprego formal.

Entre os beneficiados pelo serviço, histórias como a de Henderson Francelino ilustram o alcance positivo do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa. “Eu fui para acompanhar uma pessoa que ia fazer entrevista e aproveitei para pedir informação sobre vagas. Acabou que tinha uma oportunidade perto de onde eu estava e resolvi me candidatar. Entrei em contato com a empresa, tudo foi muito rápido, e logo fui contratado. A indicação me ajudou muito. Hoje estou empregado graças ao Sine-JP”, relatou.

Outro exemplo inspirador é o de Valquíria dos Santos, que se mudou recentemente de Pernambuco para João Pessoa em busca de novas oportunidades. “Cheguei há cinco meses e estava enfrentando dificuldades para conseguir trabalho. Participei do Feirão de Empregabilidade promovido pelo Sine-JP, fui encaminhada para entrevistas e hoje estou empregada. Estou muito feliz, pois acredito que assim como eu, muitas outras pessoas também foram beneficiadas”, destacou.

A atuação do Sine-JP vai além do simples encaminhamento. O órgão oferece apoio na elaboração de currículos, orientações sobre entrevistas e intermediação direta com empresas contratantes, o que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas.

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Sine, reafirma o compromisso com a geração de empregos e fortalecimento da economia local, promovendo ações que garantam oportunidades para quem mais precisa.