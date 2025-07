Cidade modelo: Boa Vista completa 135 anos com orgulho de ser exemplo em cuidado urbano

Foto: Divulgação PMBV



A cidade de Boa Vista celebra seus 135 anos de história no dia 9 de julho, reafirmando seu compromisso com a beleza, o cuidado urbano e a qualidade de vida de seus mais de 410 mil habitantes (Censo IBGE 2022). Reconhecida por encantar quem a visita, a capital roraimense se destaca por suas ruas e avenidas sempre limpas, bem cuidadas, e por espaços públicos organizados e acolhedores.

Esse trabalho, que torna a cidade ainda mais bonita e agradável, é pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana, seguindo um cronograma diário de serviços para atender todas as regiões da cidade. E isso, o ano inteiro. Assim, as equipes atuam nas ruas, avenidas, ciclovias e canais de escoamento com capinagem, roço, raspagem de areia e coleta de resíduos, garantindo um ambiente limpo, seguro e bem preservado para a população.

De acordo com o prefeito Arthur Henrique, esse cuidado constante com a cidade reflete diretamente no orgulho da população e no fortalecimento da identidade local.

“Cuidar de Boa Vista é uma missão diária. Esse trabalho de limpeza, manutenção e conservação é essencial para garantir qualidade de vida e bem-estar à nossa população. Comemoramos os 135 anos da cidade com esse compromisso de manter nossa cidade sempre limpa, bonita e acolhedora para todos.”, destacou.

Cuidado com o paisagismo de Boa Vista

O boa-vistense Edison Pacheco, 37 anos, é autônomo e, nas horas livres, gosta de pedalar pelas ruas da cidade. Durante os passeios, ele observa constantemente o trabalho dos agentes de limpeza em ação.

“Sou ´filho da terra’ e vejo que existe um verdadeiro ‘padrão Boa Vista’ quando se trata da limpeza e manutenção da cidade. A prefeitura tem feito um bom trabalho nesse sentido. Mesmo com o crescimento da população e o aumento da demanda, o serviço continua sendo prestado com qualidade”, afirmou Edison.

O paisagismo é um dos grandes diferenciais que embelezam Boa Vista e contribuem para o orgulho de viver na capital. Os canteiros centrais das principais vias são ornamentados com arbustos coloridos, que formam verdadeiras cercas vivas e contribuem para a harmonia visual da cidade. Entre as espécies mais utilizadas estão a Ixora, Alamanda, Terezinha e o Pingo-de-Ouro.

Quem contribui com esse trabalho há nove anos é o agente de limpeza Valdeci Ferreira Cardoso, de 54 anos. Natural do Maranhão, ele mora em Boa Vista há 32 anos e tem orgulho de participar da manutenção desses espaços. “Me sinto orgulhoso de fazer esse trabalho, de cuidar das plantas que ajudam a deixar nossa cidade mais bonita e acolhedora”, destacou.

Sinalização e monitoramento de Boa Vista

Nos últimos anos, o município vem intensificando as ações que tem contribuído na preservação ambiental e no combate ao descarte irregular de lixo. Uma das iniciativas de destaque foi a instalação de 126 placas de alerta em 15 áreas críticas da cidade. Isso a partir de novembro do ano passado.

Do mesmo modo, esses locais, que antes eram alvos constantes de descarte indevido, passaram a ser monitorados e sinalizados. Como resultado, ocorreu mudanças significativas no comportamento da população.

“Removemos aproximadamente 2.500 toneladas de resíduos provenientes de descartes irregulares nesses pontos. Após a instalação das placas de alerta e o início do monitoramento, conseguimos reduzir significativamente o retorno desse tipo de descarte. Isso demonstra que, quando a população é consciente e conta com o apoio do poder público, o impacto positivo é imediato”, destacou o secretário municipal de Conservação Pública, Daniel Lima.

Ações em pontos viciosos

Outra iniciativa importante implantada este ano pela Prefeitura de Boa Vista foi a intensificação das ações contra o descarte irregular de lixo em 100 “pontos viciosos”. Os locais onde a população costumava jogar colchões velhos, sofás, restos de eletroeletrônicos, vasos sanitários, pneus, galhadas e até animais mortos.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Conservação Urbana, entre janeiro e maio deste ano, houve a retirada 5.600 toneladas de resíduos desses pontos críticos espalhados pela cidade.

Além de contribuir para a limpeza e o bem-estar nos bairros, esse trabalho tem impacto direto na preservação ambiental. Por fim, o resultado é a ajuda a proteger igarapés, rios e canais que frequentemente eram contaminados por esse tipo de descarte irregular.

Fonte: Da Redação