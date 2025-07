Rafael Matos e Marcelo Melo passam às quartas de final em Wimbledon

A parceria entre Rafael Matos e Marcelo Melo se classificou, neste domingo (6), às quartas de final de duplas masculinas no Torneio de Wimbledon, um dos quatro maiores eventos do circuito mundial de tênis, os chamados Grand Slams. Números 44 e 58 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), respectivamente, os brasileiros precisaram de duas horas e sete minutos para superarem o austríaco Alexander Erler (42º) e o alemão Constantin Frantzen (52º) por 2 sets a 1, 6/4, 3/6 e 7/5.

O próximo desafio da dupla nas quadras de grama do All England Club – complexo de Londres, no Reino Unido, que recebe o torneio centenário – serão o australiano Rinky Hijikata (149º) e o holandês David Pel (82º). A previsão é que o duelo ocorra na terça-feira (8), sem horário definido.

"A gente vinha treinando muito duro, muito focado para tentar encontrar o caminho, com muita resiliência e, uma hora, os resultados vêm e estão vindo. Agora, é recuperar bem, vamos ter pelo menos um dia de folga, para ir com tudo em busca dessa semifinal", disse Marcelo, em nota à imprensa.

Outro brasileiro que pode chegar às quartas de final nas duplas masculinas em Wimbledon é Marcelo Demoliner (87º). Ele e o argentino Guido Andrezzi (51º) encaram os britânicos Julian Cash (12º) e Llyod Glasspool (10º) pelas oitavas. Ainda sem horário agendado, o jogo está previsto para segunda-feira (7).

O Brasil também estará representado nas quartas de final de duplas mistas, com Luísa Stefani. Neste domingo, a parceria da brasileira, número 29 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com o britânico Joe Salisbury, 17º da lista da ATP, venceu o argentino Andres Molteni (22º da ATP) e a norte-americana Asia Muhammad (10ª da WTA) por 2 sets a 0, em duas horas e três minutos de jogo, com parciais de 7/6 (9-7 no tie-break) e 7/6 (7-5).

Na próxima fase, Luísa e Salisbury pegam os ganhadores do confronto entre os norte-americanos Evan King (18º da ATP) e Taylor Townsend (2ª da WTA) contra o polonês Jan Zielinski (41º da ATP) e Su-Wei Hsieh (15ª da WTA), de Taipei. O vencedor será conhecido ainda neste domingo.

Luísa ainda compete no torneio de duplas femininas, junto da húngara Timea Babos (23ª). Nas oitavas, elas enfrentam a australiana Ellen Perez (18ª) e a ucraniana Lyudmyla Kichenok (14ª), em jogo inicialmente previsto para segunda, ainda sem horário definido.

Outra brasileira na briga pelo título é Beatriz Haddad Maia, número 35 do ranking de duplas da WTA. Também nesta segunda e aguardando confirmação de horário, ela e a alemã Laura Siegmund (22ª) encaram a russa Veronika Kudermetova (11º) e a belga Elise Mertens (19ª), pelas oitavas. Um confronto entre Bia e Luísa poderia ocorrer somente na final.