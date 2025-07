Santa Catarina firma parceria com o Cazaquistão e reforça presença em mercados da Ásia e Europa

Fotos: Michele Lekan

O Governo do Estado de Santa Catarina deu um passo estratégico para ampliar sua presença econômica internacional. Um Memorando de Entendimento entre o Estado e a região do Cazaquistão Oriental foi assinado pela vice-governadora Marilisa Boehm na manhã deste domingo, 6, na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo da iniciativa é abrir caminho para intercâmbios nos setores agroindustrial, tecnológico, cultural, educação, serviços públicos e comércio.

O documento também foi assinado pelo embaixador cazaque no Brasil, Bolat Nussupov, durante o evento Cazaquistão – Brasil: Perspectivas de Cooperação, realizado na capital carioca. “Viemos aqui dar continuidade à política criada pelo nosso governador Jorginho Mello. A meta dele e minha é fazer com que Santa Catarina seja parceira nessa conexão entre continentes, levando inovação e qualidade catarinense para novos mercados e trazendo investimentos que gerem emprego e renda no estado”, afirmou a vice-governadora. De acordo com ela, o Cazaquistão é uma oportunidade estratégica, não apenas pelas relações comerciais diretas, mas também pelo papel do país como conexão logística entre Ásia e Europa, ligando importantes corredores comerciais e oferecendo acesso a mercados da União Econômica Euroasiática e da Europa.

Além da vice-governadora, também participaram do evento a secretária de Articulação Nacional, Vânia Franco, e a consultora Caroline Canale, da agência Invest SC. De acordo com a secretária, a assinatura do Memorando de Entendimento é o resultado de um esforço conjunto e de um reconhecimento da importância de estreitar laços com parceiros estratégicos ao redor do mundo. “Essa relação importante começou em Brasília, através da embaixada, do embaixador Bolat Nussupov, lá na nossa Secretaria de Articulação Nacional. É bom ver como as coisas saíram do papel tão rapidamente”, destacou.

Fotos: Michele Lekan

Para a consultora, o documento não só reforça o potencial de cooperação catarinense com outras nações como posiciona o Estado como um parceiro do Cazaquistão no Brasil. “A assinatura possibilita grandes oportunidades de novos negócios e parcerias, especialmente em setores industriais e de energia”, assegurou.

Santa Catarina já possui empresas com negócios ou interesse no mercado cazaque. É o caso da WEG, que apresentou sua atuação durante o evento. Outras instituições nacionais como Embraer, Tramontina, Amazul, Marcopolo e Vale também dialogaram com o país asiático. O evento contou ainda com apresentações da Kazakh Invest, agência oficial de promoção de investimentos do Cazaquistão, que tem a mesma atuação que a Invest SC de atrair e fomentar novos negócios.

O fortalecimento das relações bilaterais com o Cazaquistão faz parte de uma estratégia do governo catarinense. A ideia é expandir os horizontes econômicos do Estado e consolidar-se como um polo de negócios global, aproveitando a vocação industrial, tecnológica e logística para conquistar novos parceiros e mercados. Também por isso, a Kazakh Invest revelou que já está organizando uma missão empresarial para setembro, que terá como destino Santa Catarina.

Negócios entre SC e Cazaquistão

De acordo com o Observatório FIESC, Santa Catarina teve saldo positivo nos negócios com o Cazaquistão no ano passado. A exportação de motores elétricos, carnes e aves, bombas de líquidos, transformadores elétricos e máquinas agrícolas resultou em US$ 1,83 milhão para o estado.

No primeiro semestre de 2025, no entanto, a balança está negativa, pois as importações já estão na casa dos US$ 8,2 milhões com a compra de óxidos e hidróxidos de crômio, enxofre, ferro-ligas, veios de transmissão e centrífugas. Até o momento, a venda de produtos catarinenses para a nação asiática é de US$ 2,38 milhões.

