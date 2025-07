Atlético-PI avança e pega Vila Nova na final

Por MRNews



O Atlético-PI será o adversário do Vila Nova na final da Série A3 (terceira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. A equipe piauiense sacramentou a vaga à decisão no domingo (6), ao derrotar o Doce Mel por 3 a 1, no Albertão, em Teresina, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Conforme a tabela básica pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a previsão é que os jogos entre Atlético-PI e Vila Nova ocorram nos dias 9 e 16 de agosto. Por terem melhor campanha geral, as piauienses têm a vantagem de fazer a partida de volta da final em casa.

As atleticanas, invictas na temporada, tinham vencido o jogo de ida contra o Doce Mel, há duas semanas, por 3 a 0, no Waldomirão, em Jequié (BA). Com isso, a equipe dirigida por Renata Costa, ex-jogadora e vice-campeã mundial pela seleção brasileira em 2007, poderia até perder por dois gols que, ainda assim, ficaria com a vaga à final.

Em declaração sobre IA, Brics defende código aberto para a tecnologia

É dessa forma que Afonso ficará frente a frente com a traição de Fátima em Vale Tudo

Para se classificar, o Doce Mel teria de ganhar por quatro ou mais gols de saldo – o que ainda não tinha ocorrido nesta temporada. O resultado mais próximo foi o triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-BA, na primeira rodada do Brasileirão Feminino A3. Se a diferença de gols se repetisse, o confronto deste domingo teria disputa de penalidades.

Apesar da vantagem, o Atlético-PI foi a campo disposto a buscar um novo triunfo sobre o Doce Mel. Aos 26 minutos, Silmara recebeu na entrada da área pela esquerda, quase na meia-lua, escapou da marcação de Milena Biro-Biro e bateu alto, cruzado, para abrir o placar. A camisa 7 ampliou aos 44, em chute de fora da área que bateu no travessão antes de entrar no gol. Foi o décimo gol da atacante, artilheira do Brasileirão A3.

As baianas descontaram no início da etapa final, com Cristina, aos cinco, que percebeu Grazy adiantada e encobriu a goleira. A empolgação, porém, durou quatro minutos. Aos nove, após cobrança de falta de Suellen pela esquerda, Stefanny cabeceou no canto esquerdo de Paloma, fazendo o terceiro do Atlético-PI e definindo o marcador.

Novidade na elite

O Fortaleza se juntou a Santos, Atlético-MG e Botafogo e conquistou a última vaga de acesso à Série A1 (primeira divisão) do Brasileirão. Neste domingo, as Leoas do Pici empataram sem gols com o Minas Brasília no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Carta do Brics tem capítulo contra todas as formas de discriminação

Fátima faz loucura para perder bebê após Celina revelar segredo de Afonso em novela emocionante

Como venceram a partida de ida, duas semanas atrás, por 2 a 1 no Bezerrão, no Gama (DF), as tricolores se beneficiaram da igualdade para chegar à elite do futebol feminino nacional pela primeira vez.

Em uma das semifinais, o Fortaleza terá pela frente o Botafogo. No outro confronto, o Santos pega o Atlético-MG. Além deles, outros 14 clubes disputarão a próxima edição do Brasileirão Feminino A1, que é transmitida ao vivo pela TV Brasil.

São eles: Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Ferroviária, Bahia, Red Bull Bragantino, América-MG, Fluminense, Grêmio, Internacional, Real Brasília e Juventude.