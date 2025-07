Boa Vista 135 anos: com investimentos em tecnologia, valorização profissional e qualidade pedagógica, capital é referência em educação

Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



Ao completar 135 anos na próxima quarta-feira, 9 de julho, Boa Vista celebra não apenas sua história, mas também o caminho que tem trilhado para garantir um futuro de oportunidades para a população. E uma das áreas que mais avançou nos últimos anos é a educação, com investimentos que transformaram a realidade das escolas, dentro e fora da zona urbana.

Logo nos primeiros anos da atual gestão, a Prefeitura de Boa Vista priorizou a contratação de profissionais, a aquisição de equipamentos, a modernização das práticas pedagógicas e a inclusão tecnológica nas salas de aula. Isso porque, para o prefeito Arthur Henrique, investir em educação é cuidar do futuro da cidade.

“Boa Vista tem crescido com planejamento, mas principalmente com responsabilidade social e isso passa por garantir uma educação pública de qualidade. Por isso temos investido como nunca na formação de nossos alunos, com estrutura, tecnologia e valorizando nossos profissionais da rede”, afirmou.

Tecnologia para uma nova geração

Boa Vista tem apostado fortemente na inovação tecnológica como aliada do ensino. Em abril, a rede municipal recebeu um importante reforço com a chegada das PlayTables. Tratam-se de equipamentos interativos semelhantes a tablets gigantes, que oferecem jogos, livros e atividades para o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças.

Ao todo, 64 escolas de Educação Infantil foram contempladas, beneficiando cerca de 13 mil alunos do 1º e 2º período. O recurso integra o chamado Ecossistema Ludopedagógico da Playmove, que combina tecnologia segura, jogos educativos e ferramentas de gestão de desempenho escolar.

Além disso, a Prefeitura implementou este ano a Plataforma Plurall, aliada ao novo material do Sistema MAXI, para alunos do 3º ao 7º ano. Foram adquiridos mais de 25 mil kits para estudantes e 926 para professores, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O conteúdo é bimestral, com foco no desenvolvimento emocional, assim como cognitivo e social. E ainda reduz o peso nas mochilas ao integrar as disciplinas em um só volume.

Rede estruturada e profissionais valorizados

A valorização dos servidores da educação também tem sido prioridade. Desde o início da gestão, a Prefeitura já convocou 5.279 aprovados em concursos públicos, sendo 3.918 destinados exclusivamente à área da educação. Desse total, 2.342 foram empossados, fortalecendo, assim, o quadro de professores, cuidadores, merendeiras, vigias e outros profissionais que garantem o funcionamento diário das escolas.

Atualmente, a rede conta com 3.495 professores pedagogos efetivos e 247 temporários, atuando em escolas urbanas, do campo e indígenas.

“Nosso compromisso é garantir que toda criança, esteja ela na cidade, no campo ou em uma comunidade indígena, tenha acesso ao mesmo padrão de ensino, com estrutura, recursos e profissionais preparados. A educação é a chave que transforma vidas e constrói uma sociedade mais justa”, destacou o secretário municipal de Educação e Cultura, Lincoln Oliveira.

Orgulho em fazer parte dessa história

A professora Elizabete da Silva, gestora da Escola do Campo Maria de Lourdes Dias de Abreu, expressa o orgulho em fazer parte dessa transformação. “Fazer parte da Rede Municipal de Ensino é um privilégio. A gente vê o cuidado, o investimento e o reconhecimento que chegam até as escolas do campo. Isso motiva ainda mais o nosso trabalho e reforça o nosso compromisso com os alunos e suas famílias”, disse.

A assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), Thainá Barreto, reforça que a qualidade do ensino é igualitária em toda a rede. “As escolas do campo e indígenas seguem o mesmo padrão das unidades urbanas. Temos material didático de qualidade, formação continuada para os professores e suporte pedagógico constante. É uma rede que realmente funciona para todos”, afirmou.

Educação também é esporte

Nesta última sexta-feira, 4, o prefeito Arthur Henrique entregou mais uma quadra poliesportiva, desta vez na Escola Municipal Indígena Vicente André da Silva, localizada na comunidade Truaru da Cabeceira. A nova estrutura amplia o acesso das crianças às práticas esportivas e, além disso, fortalece o vínculo da escola com a comunidade.

Outro destaque foi a entrega de 42 mil itens esportivos, entre bolas, tatames, equipamentos de ginástica, jogos de tabuleiro e materiais para atletismo. Os professores usarão os materiais nas aulas regulares, assim como em eventos como o Festival de Xadrez, os Jogos Indígenas, os Jogos do Campo e os Jogos Escolares da capital.

Ensino estruturado desde a base

A modernização também contempla os primeiros anos do Ensino Fundamental. Isso porque foram adquiridos 46.507 materiais didáticos do Programa de Ensino Estruturado – Instituto Alfa e Beto, destinados a 13.940 alunos do 1° e 2° ano. O programa integra literatura especializada, gestão pedagógica e formação de professores, com resultados já consolidados.

Merenda escolar nutritiva e culturalmente adaptada

A alimentação escolar em Boa Vista é mais do que uma refeição – é parte essencial da rotina pedagógica e do cuidado com a saúde dos estudantes. Com mais de dez combinações diferentes no cardápio, a merenda da Rede Municipal de Ensino é conhecida pela variedade, sabor e valor nutricional.

Os cardápios são elaborados de acordo com cada modalidade de ensino, respeitando as diretrizes nutricionais estabelecidas pelo FNDE, com foco em garantir uma alimentação adequada para cada faixa etária.

Nas escolas indígenas, a alimentação é adaptada à realidade local, incluindo assim preparações à base de peixe e outros ingredientes tradicionais da cultura dos povos originários, respeitando saberes alimentares e fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade.

Projeto Bem-Te-Vi

Em pouco mais de dois anos, o Projeto Bem-Te-Vi tem feito a diferença na vida de milhares de estudantes da Rede Municipal de Ensino de Boa Vista. A iniciativa garante triagens visuais, consultas médicas e oftalmológicas, além da entrega gratuita de óculos para as crianças que necessitam de correção visual.

A meta é alcançar 12 mil alunos ainda este ano. A triagem nas escolas urbanas em 2025 se encerrou no último dia 17 de junho. O processo ocorre com uso de uma tecnologia moderna: o Spot Vision Screener (Hillrom), escaneador ocular portátil e não invasivo, capaz de detectar alterações na visão em poucos segundos.

Desde sua implantação, o projeto já beneficiou diretamente 4.674 crianças com a entrega de óculos, promovendo não apenas saúde, mas também mais qualidade no processo de aprendizagem e bem-estar no ambiente escolar.

Educação inclusiva e especializada

Boa Vista também se destaca quando o assunto é inclusão escolar. A Rede Municipal conta com um trabalho sólido e estruturado para garantir o atendimento adequado aos alunos com deficiência, com destaque para o funcionamento do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA), que atende crianças de 2 a 12 anos com TEA.

A unidade conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, pedagogos, arte-educadores e assistentes sociais. O atendimento ocorre por encaminhamento das escolas da rede.

Além do CETEA, a educação inclusiva está presente nas escolas regulares, por meio das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), onde os alunos com deficiência recebem os Atendimentos Educacionais Especializados (AEE).

Neste ano, a Prefeitura reforçou o suporte com a aquisição de 1.929 materiais pedagógicos e terapêuticos, distribuídos entre o CETEA e o Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIE). Entre os itens estão brinquedos interativos, jogos educativos, recursos de comunicação alternativa e equipamentos voltados à estimulação sensorial e motora.

A valorização da inclusão também se reflete nos eventos promovidos para o público com TEA. Em abril, a Prefeitura promoveu a 6ª edição do RecrearTEAndo e a 1ª Corridinha TEA, reunindo mais de mil crianças na Vila Olímpica Roberto Marinho. Além das atividades lúdicas, a programação incluiu palestras, oficinas e capacitações para profissionais da rede, pais e responsáveis, consolidando o evento como um dos maiores do estado voltado ao público autista.

Fonte: Da Redação