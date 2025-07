Dois Irmãos do Buriti vai ganhar novas pontes de concreto e pavimentação de vias públicas

Para melhorar a infraestrutura urbana, mobilidade e acessos, o município de Dois Irmãos do Buriti vai ganhar uma série de obras do Governo do Estado. Entre elas está a pavimentação de vias urbanas, a implantação de três pontes de concreto, além da construção de uma praça no distrito de Palmeiras.

As novas obras foram definidas nesta segunda-feira (7), durante reunião do programa MS Ativo. “É uma alegria receber as lideranças de Dois Irmãos aqui para retomarmos as reuniões do MS Ativo. Este programa é fruto de uma gestão municipalista e chegou a hora de ouvir as novas demandas da cidade”, descreveu o governador Eduardo Riedel.

O prefeito de Dois Irmãos, Wlademir de Souza, o Japão, agradeceu o apoio do Estado nos investimentos. “A cidade reconhece o trabalho que o Estado tem feito com recursos não apenas na área urbana, mas também no entorno nas rodovias que dão acesso a toda região. A cidade assim deixa de ser o fim, para ser o meio”.

A nova pavimentação das vias púbicas vai dar continuidade às obras de asfalto na cidade. Também será feita a construção de uma praça no distrito de Palmeiras. E a troca de três pontes de madeira, por novas estruturas de concreto, em regiões importantes da cidade.

“Trouxemos um leque de demandas, entre elas as novas pontes, uma delas para atender as comunidades indígenas, que liga Sidrolândia a Dois Irmãos, outra que liga o distrito (Palmeiras) às propriedades rurais. Ainda tem as pavimentações e construção da praça, que já estava previsto”, destacou o prefeito.

Também participaram da reunião os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, os (deputados) estaduais Gerson Claro, Jamilson Name, Mara Caseiro, Zé Teixeira, Márcio Fernandes, Roberto Hashioka, Renato Câmara e Rinaldo Modesto, além do secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm