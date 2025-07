Emoção e nostalgia marcam aniversário de 24 anos do ArtCanto no Teatro Municipal

Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV



Uma noite de emoção, memórias e música marcou a celebração dos 24 anos do coral ArtCanto, nesta sexta-feira, 4, na Sala Roraimeira do Teatro Municipal de Boa Vista. Com entrada gratuita e plateia lotada, o espetáculo “Art-TV: Resgatando Memórias” levou o público a uma verdadeira viagem afetiva por clássicos da televisão, do cinema e da música brasileira.

No formato de teatro musical, a apresentação incluiu temas memoráveis, como “He-Man” (Trem da Alegria), “Aquarela” (Toquinho), “Era Uma Vez” (Sandy & Júnior) e “Sorriso Resplandescente”, do anime Dragon Ball GT. Cada música foi acompanhada de interpretações sensíveis e criativas, despertando, assim, lembranças e sorrisos na plateia formada por familiares, amigos e moradores da cidade.

“Preparamos um espetáculo nostálgico, com músicas que marcaram os anos 1980, 1990 e 2000. As crianças ensaiaram durante um mês e meio e levaram para o palco um musical que uniu coro, interpretação e muita sensibilidade. Esse momento celebra os 24 anos do projeto e também encerra o semestre com um festival que abre as portas para a comunidade. Nosso objetivo é tocar o público e mostrar que esses jovens são artistas de verdade”, explicou a gerente do projeto, Clara Zion.

Momentos que ficarão na memória

Com cenografia, figurino e direção artística refinada, o espetáculo trouxe mensagens sobre o valor da amizade, da coletividade, bem como das memórias que nos moldam. Mais do que entreter, a proposta foi tocar o público com sensibilidade e verdade, resgatando músicas que fizeram parte da infância e juventude de muitas gerações.

“Foi uma noite emocionante. Ver a energia, o talento e o brilho de cada um dos participantes no palco reforça como o ArtCanto é mais do que um projeto cultural – é um espaço de pertencimento, inclusão e transformação. A arte conecta gerações e constrói memórias. É um orgulho para Boa Vista”, destacou o prefeito Arthur Henrique.

Música como ferramenta de transformação social

O ArtCanto atende atualmente 250 crianças, adolescentes e jovens entre 7 e 17 anos, oferecendo educação musical, prática de canto coral e suporte social. A secretária Nathália Cortez destacou que novidades para o projeto estão por vir.

“O ArtCanto é um projeto que acompanha o jovem em todas as dimensões. Fortalece vínculos familiares, promove saúde emocional e forma cidadãos preparados para o futuro. Recentemente, entregamos uma sede própria, com estrutura completa. E no segundo semestre, teremos novidades: oficinas de violão, flauta e artes cênicas, ampliando ainda mais as oportunidades para os nossos talentos. Estamos muito emocionados com essa primeira grande apresentação no Teatro Municipal. É um momento histórico para todos nós”, disse.

A estudante Amanda de Castro, de 17 anos, participa do projeto há três anos. Conforme ela, a experiência vai muito além da música. “Estar no ArtCanto representa muito mais do que diversão. Aprendi a me expressar, a ser mais autêntica, a entender quem eu sou. A música nos ajuda a dizer o que sentimos, o que pensamos. É importante para nós, jovens, e para as crianças também, porque estamos em uma fase de crescimento. Esse projeto é essencial na minha vida”, contou, emocionada.

O pequeno Lincoln Aiachez, de 11 anos, entrou para o projeto ArtCanto em abril deste ano e viveu sua primeira experiência no palco com o espetáculo “Art-TV”. Para ele, foi um momento inesquecível.

“Foi mágico. Senti um frio na barriga, respirei fundo e consegui. Se não fosse por esse projeto, eu não viveria esse momento tão especial”, contou.

Sobre o ArtCanto

Implantado em 25 de julho de 2001, o ArtCanto nasceu com o propósito de democratizar o acesso à música e à formação cultural para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O projeto celebra seu aniversário anualmente na primeira semana de julho, sempre com apresentações especiais abertas ao público.

Com um repertório que transita entre músicas regionais, nacionais, internacionais e de concerto, o coral se tornou referência em formação musical, assim como no desenvolvimento humano. A partir do segundo semestre, o projeto prevê a implantação de aulas de flauta e violão, ampliando ainda mais as possibilidades de aprendizado.

Os participantes do projeto recebem uma bolsa mensal de R$ 230, além de lanche, fardamento, vale-transporte e o Cartão do Bem, no valor de R$ 180. A sede atual foi inaugurada em 2024 e está localizada na avenida São Sebastião, bairro Cambará.

