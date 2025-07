Férias escolares são oportunidade para vacinar crianças e adolescentes contra HPV, dengue e meningite

Com a chegada do recesso escolar, a Secretaria de Saúde de João Pessoa reforça a importância de pais e responsáveis aproveitarem esse período para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. A busca ativa de jovens entre 15 a 19 anos não vacinados foi prorrogada até 17 de setembro. A ampliação etária e prorrogação campanha tem como objetivo melhorar as coberturas vacinais e garantir a proteção de público.

As vacinas estão disponíveis em todas as salas de vacina da Capital, incluindo os três pontos móveis que funcionam com horário estendido, e estão localizados no Home Center Ferreira Costa e nos Shoppings Sul e Tambiá. “Convocamos todas as pessoas que integram esse grupo para vacinação, em especial os jovens, considerando que a ação integra a Estratégia de Resgate de Não Vacinados, com foco na ampliação da cobertura vacinal e proteção contra o vírus, principal causador do câncer do colo do útero, entre outros tipos”, destacou Fernando Virgolino, coordenador de Vacinação do Município.

Contra o HPV, a vacina é aplicada em dose única e tem eficácia comprovada. No calendário de rotina, ela é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos, mas, com a prorrogação da campanha, pessoas até 19 anos que ainda não se vacinaram poderão se imunizar em qualquer serviço de saúde de João Pessoa.

Outra proteção essencial é a vacina meningocócica ACWY, que protege contra quatro tipos da bactéria causadora da meningite. Administrada em dose única, ela é uma aliada importante na prevenção de uma doença que pode apresentar alta letalidade, a meningite. “É importante que os adolescentes estejam com o documento de vacinação em dia. Se houver dúvidas, os pais podem procurar uma das salas de vacina com a caderneta em mãos para avaliação”, completou o coordenador.

Além desses imunizantes, os adolescentes de 10 a 14 anos também podem receber a vacina contra a dengue, que contém vírus atenuados e oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus. O esquema é de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Este imunizante está disponível apenas nas Unidades de Saúde da Família (USFs), no Centro de Imunização e nas Policlínicas Municipais.

A Secretaria de Saúde de João Pessoa reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é uma forma segura, gratuita e eficaz de proteger a saúde de crianças e adolescentes, além de contribuir para o controle de doenças no município.

Onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

– Todas as vacinas do calendário de rotina e campanhas ativas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).