BOLETIM – Vendas do comércio de Santa Catarina crescem 7% até maio

As vendas do comércio varejista cresceram 7% até maio deste ano em Santa Catarina, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Foi o segundo maior crescimento do país, atrás apenas do Amapá, com 9%.

Os dados divulgados nesta terça-feira, 8, pelo IBGE mostram que o desempenho catarinense está bem acima da média nacional, que teve elevação de 2,2%.

Os setores ligados ao consumo das famílias puxaram a alta, com destaque para as vendas de artigos de uso pessoal e doméstico, hipermercados e supermercados, bem como tecidos, vestuário e calçados.

Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, os resultados são fruto do aquecimento da economia catarinense e do aumento do poder de compra da população:

Na análise do comércio varejista ampliado, que considera mais segmentos, o percentual catarinense também é positivo: crescimento de 5,1%.

Os destaques foram as vendas de material de construção e as vendas de veículos, motos e peças.

Repórter: Marcos Lampert