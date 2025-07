Câmera registra flagrante de descarte irregular

Ana Lúcia Abranches





A câmera instalada na Travessa Bom Sucesso (Travessa Matarazzo), no Jardim Guimarães, na região norte da cidade já registrou flagrante de descarte irregular de materiais de construção civil (telhas) em seu primeiro dia de funcionamento. O responsável foi autuado e receberá uma multa no valor de R$ 11,7 mil conforme previsto na legislação municipal. Existe um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) nas proximidades (Altos de Santana, Avenida Alto do Rio Doce, 1075).

A Prefeitura de São José dos Campos, em conjunto com a Urbam, iniciou um projeto piloto de instalação de câmeras de monitoramento e placas de sinalização em locais identificados como pontos críticos de descarte irregular de resíduos sólidos no município. Os locais estão devidamente sinalizados com placas que informam sobre a proibição do descarte de resíduos, contribuindo para a conscientização da população e o reforço das medidas de controle.

As câmeras são alimentadas por sistema de energia solar, garantindo autonomia e funcionamento contínuo dos equipamentos. A adoção dessa tecnologia representa uma solução sustentável, alinhada às boas práticas ambientais e à busca por maior eficiência na fiscalização.

Câmera instalada na Travessa registrou flagrante nesta semana | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Projeto

Esta ação integra um projeto piloto implantado inicialmente na Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no Jardim São Jose e, recentemente, em dois locais (Travessa Matarazzo) e Estrada do Bengalar, no Costinha, que serão monitorados e será feita a avaliação quanto à sua efetividade. A partir dos resultados obtidos, será considerada a ampliação da iniciativa para outras áreas que enfrentam desafios semelhantes.

A iniciativa representa mais um avanço no enfrentamento ao descarte irregular, no fortalecimento da fiscalização ambiental e na promoção da preservação dos espaços públicos, em benefício dos munícipes.

PEVs

Os descartes de materiais da construção civil (até 1 m3) podem ser feitos nos PEVs gratuitamente. Eles funcionam todos os dias. Confira os horários e endereços aqui.

Local possui placa de sinalização e um PEV nas proximidades | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC



