Com ecopontos e doação de mudas, Prefeitura incentiva consciência ambiental em Boa Vista

Para minimizar o impacto ambiental, a Prefeitura de Boa Vista tem investido significativamente em políticas públicas voltadas à conservação do meio ambiente. Dentre as iniciativas destacam-se, o incentivo a arborização urbana, implantação de ecopontos, coleta seletiva em prédios públicos, além de parceira colaborativa no Centro de Compostagem de Resíduos Orgânicos.

Com os investimentos da gestão municipal, nos últimos anos a população tem demonstrado mais consciência ambiental, adotando hábitos sustentáveis como entrega de materiais nos ecopontos, evitando o descarte irregular. De acordo com o prefeito Arthur Henrique, a prefeitura tem trabalhado para que Boa Vista seja mais verde e sustentável, além de sensibilizar os moradores.

“Implementamos políticas públicas que promovem a preservação do meio ambiente. Temos iniciativas como educação ambiental, envolvendo nossas crianças da Rede de Ensino. Incentivamos a arborização urbana com doação de mudas no horto, além da gestão de resíduos. Recentemente implantamos dois ecopontos em Boa Vista e essas medidas têm incentivado a mudança de comportamento da população”, disse.

Entrega de materiais

Desde a implantação dos ecopontos, localizados nos bairros Cidade Satélite e Nova Cidade, os equipamentos públicos recebem entrega voluntária de materiais recicláveis, como resíduos de construção civil, móveis inutilizados, resíduos de podas e jardinagem, papéis, papelões, plásticos, vidros e metais. O autônomo Fabian Pereira fez descarte de plástico pela primeira vez na unidade Cidade Satélite.

“Trabalho com assistência técnica em refrigeração e sempre tem materiais que ficam do meu trabalho e agora tenho um local para descartar de forma correta. Como eu já sei onde fica o ecoponto, eu vou me programar para vir com frequência. Gosto dessa iniciativa da prefeitura em manter um local como o esse. Dessa forma evita que algumas pessoas joguem resíduo na rua e cause transtornos”, contou.

Ecoponto em números

De acordo com a Prefeitura, de 2024 a 2025, o ecoponto do bairro Cidade Satélite recebeu 33.160 quilos de materiais, sendo o resíduo de construção civil a maior entrega (12.690 kg), seguido das galhadas (10.320 kg). Já o do Nova Cidade, a população tem entregado mais podas de árvores, atingindo 10.320 quilos. A segunda posição é ocupada por resíduos de obras, com 4.230 quilos.

Funcionando de terça-feira a sábado, das 8h às 18h, exceto feriados e pontos facultativos, os ecopontos atendem moradores de todos os bairro. Cada pessoa pode fazer o cadastro e tem direito a descartar gratuitamente de até 1 m³ mensal. Vale ressaltar também que esses locais não recebem pilhas, lâmpadas, pneus, baterias, embalagens de óleo, lubrificantes, agrotóxicos, gesso, dentre outros.

Doação de mudas e consciência ambiental

Com o Horto Municipal, a Prefeitura, ao longo dos anos, têm incentivado o plantio adequado de árvores na capital, uma vez que a iniciativa assegura o equilíbrio ambiental, além de evitar prejuízos aos moradores e equipamentos públicos, como danos a calçadas, fiação elétrica, dentre outros. A aposentada Maria das Graças, moradora do bairro Santa Luzia, garantiu novas mudas para o jardim de casa.

“Nossa cidade é muito quente e o que salva são as árvores. Estou aproveitando que o inverno chegou e vou plantar mudas de abacaxi roxo, palmeira e ipê de jardim no quintal da minha casa. Acho essa iniciativa da Prefeitura muito boa, pois todo mundo pode contribuir para a cidade ficar mais bonita. Sem contar que os pássaros vão onde tem planta e tudo fica mais alegre”, destacou.

Horto Municipal

Atualmente, o catálogo do Horto Municipal de Boa Vista possui por exemplo, cerca de 26 espécies de árvores, classificadas entre frutíferas, ornamentais e nativas. Do mesmo modo, as mudas variam entre buriti, ipê, abacaxi de salão, lírio, moringa, romã, pau pretinho, dentre outros. De janeiro a maio, o equipamento produziu 10.265 mil mudas de plantas, destinadas para plantio em espaços públicos e doação aos moradores.

Coleta seletiva

Outra medida é a implantação da coleta seletiva em prédios públicos, escolas da Prefeitura de Boa Vista e unidades básicas de saúde da cidade. Além disso, nos cinco primeiros meses deste ano, as equipes coletaram 41.300 kg de materiais recicláveis. Servidores, gestores, professores, alunos, cooperativas e associações foram capacitados para separação adequada do resíduo reciclável gerado nas instituições da capital.

Centro de Compostagem de Resíduos Orgânicos

Transformando resíduos orgânicos, como restos de alimentos e podas de árvores em composto orgânico, o centro trabalha no modelo de economia circular na compostagem. Mensalmente, o local recebe 200 toneladas de resíduos orgânicos. Por fim, de dezembro de 2023 a abril de 2025, o equipamento recebeu 2.512 toneladas de resíduos, reduzindo a emissão de 2.084,96 toneladas de gases do efeito estufa.

