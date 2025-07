IFSP realiza primeira audiência pública para implantação do Campus Santos – IFSP

Encontro acontece no dia 29 de julho, às 19h, no Parque Tecnológico de Santos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) convida a comunidade para participar da Primeira Audiência Pública de Implantação do Campus Santos, marcada para o dia 29 de julho de 2025 (terça-feira), às 19h, no Parque Tecnológico de Santos, localizado na Rua Henrique Porchat, 47, Vila Nova – Santos/SP.

A audiência será conduzida pela reitoria do IFSP e pelo diretor-geral do Campus Santos, José Roberto da Silva, e tem como objetivo dialogar com a população sobre a oferta de cursos, infraestrutura, ações previstas e expectativas em torno da chegada do Instituto à região.

O encontro é aberto ao público e representa uma etapa fundamental no processo de implantação do novo campus, promovendo a participação social e a construção coletiva do projeto educacional que atenderá a cidade de Santos e entorno.