MS Qualifica tem mais de 5 mil pré-inscritos do programa Mais Social – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de dar capacitação profissional, incentivar o empreendedorismo e a mobilidade social, o MS Qualifica oferece diversos cursos gratuitos na Capital e no interior de Mato Grosso do Sul.

Por meio de uma parceria da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), os cursos são disponibilizados para os beneficiários do Mais Social, além de outros interessados. Somente entre os atendidos pelo programa da Sead são mais de 5 mil pré-inscrições em mais de 110 cursos.

São aulas do Senac em diversas áreas, focadas especialmente em quem está fora do mercado de trabalho e jovens em busca de novas perspectivas. As mais procuradas são na área de beleza e gastronomia.

Em Ponta Porã, Livrada Carvalho não perdeu tempo e fez o curso de bolo de pote. “Sou beneficiária do Mais Social, aí me interessei nessa aula para poder fazer renda. No momento não estou trabalhando, não estou empregada. O benefício do Mais Social ajuda muito em casa. E eu gosto muito de vender. É uma coisa que me interessei bastante. Vai ter curso de salgado, mais pra frente, eu também me inscrevi, vou fazer”, conta.

Ela afirma ter escolhido o curso de bolo porque gosta de cozinhar e que não teria condições de fazer a aula se tivesse que pagar. “Eu já acordo pensando no que vou fazer de almoço. Já começo a cozinhar cedo. Não sei fazer muita coisa. O básico, sim. Nunca fiz curso para nada. Esse é o meu primeiro curso de culinária, de coisa de comer”, acrescenta.

Único homem naquela turma, Alex Divino da Cruz vê no MS Qualifica a oportunidade de se transformar em um empreendedor. “Eu preciso fazer esse curso para aprender a fazer bolo, quem sabe no futuro empreender e fazer doces e salgados também. Estou inscrito para o outro curso, que é de salgado, pretendo fazer, e o que eu puder aprender a fazer para ter uma renda, um futuro, estou disposto”. Ele também é um dos beneficiários do Mais Social.

Livrada, Alex e outros 18 alunos daquela turma aprenderam a fazer vários tipos de bolo de pote. Quem explica é a professora de gastronomia do Senac há 1 ano e meio, Letícia Soares.

“Eles aprenderam a fazer dois tipos de massa – pão de ló básico e pão de ló de chocolate – e dois recheios diferentes – uma ganache de chocolate e uma ganache de chocolate branco. Com esses, eles conseguem fazer vários tipos e montar vários tipos diferentes. É uma base para que a criatividade deles aflorem e eles possam escolher outros recheios usando a mesma massa ou trocar a massa e usar outro recheio”, diz.

Ela afirma que nas aulas para quem recebe o Mais Social a única diferença está em mostrar alternativas mais econômicas.

“Tive o cuidado de pensar sempre em trazer opções de fácil acesso para eles comprarem porque a ideia do curso é que eles possam empreender, estando em casa consigam trabalhar e ter uma renda. Eu tive o cuidado de trazer ingredientes diferentes para eles conhecerem, mas também trazer uma opção mais acessível para que esse produto não fique muito caro para eles venderem. Essa foi a minha ideia porque, se eu trago um ingrediente muito caro, foge da realidade e, às vezes, eles desanimam de querer produzir para vender”, declara.

Ela conta também que a procura é muito grande pelos cursos. “Eu fiquei feliz de ver que as pessoas estão querendo estudar. Essa é uma das coisas que mais motivam o meu trabalho: poder mudar a vida da pessoa com a educação, com o curso, e elas aprenderem, saírem daqui e falar: ‘eu quero voltar a estudar, eu quero estudar mais’”.

Para fazer a pré-inscrição, é preciso acessar o site https://ww3.ms.senac.br/cursos/ms-qualifica. A inscrição é finalizada no primeiro dia de aula, no local do curso.

Paulo Fernandes, Comunicação Sead

Fotos: Laucymara Ayala